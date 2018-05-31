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РФ планировала убийство 30 человек в Украине: ГПУ получила список

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Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла спецслужбам Украины собрать данные о других запланированных Москвой терактах.

Об этом УП сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

В частности, во время разговоров организатор преступления некий Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко.

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Именно поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Также фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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Темы
Российско-украинский конфликтПокушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоЛариса Сарган
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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