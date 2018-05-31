РФ планировала убийство 30 человек в Украине: ГПУ получила список

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла спецслужбам Украины собрать данные о других запланированных Москвой терактах.

Об этом УП сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

В частности, во время разговоров организатор преступления некий Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко.

Именно поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Также фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.