Россия перебросила технику на Донбасс: полковник выяснил цель

В грузовиках "КамАЗ", идущих в составе колонны на оккупированную территорию Луганской области, могли перевозить личный состав военнослужащих РФ для проведения ротации или опытные образцы вооружений для испытаний.

"Обычно это или ротация личного состава, или опытные образцы вооружения и военной техники, которые проходят испытания либо опытную эксплуатацию в боевых действиях против наших войск. А вывозить в РФ могли и награбленные ценности, это тоже не исключено", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт, полковник запаса Святослав Стеценко.

По его словам, вряд ли в таком количестве техники Россия могла перевозить боеприпасы для обеспечения боевых подразделений, ведь этого объема будет недостаточно.

По поводу фиксации СММ ОБСЕ увеличения обстрелов в зоне проведения ООС со стороны боевиков, Стеценко считает, что цель этого - тренировка огневых подразделений оккупационного войска на живых целях и истощение наших подразделений, находящихся на первых позициях.

"И несмотря на все фиксации ОБСЕ и громкие заявления наших властей, это не прекращается и не прекратится, потому что единственный способ остановить такие обстрелы, это уничтожение тех подразделений и огневых средств, которые нас атакуют", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СММ ОБСЕ, Россия за месяц в 8,5 раз увеличила количество тяжелой техники и вооружений на оккупированном Донбассе, что привело к эскалации конфликта.