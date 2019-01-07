''Революции не будет'': в Украине спрогнозировали дальнейшую судьбу Крыма

Оккупированный Россией Крым превратится в "серую зону", где не будет инвестиций и экономики.

Такое мнение выразил главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в интервью "Апострофу".

"Революции там не было и не будет. Крым уже даже не очень интересен для профессионалов, как в первые годы оккупации. Мы все понимаем, какие процессы там происходят. Все тренды известны и ничего нового там, в принципе, быть не может", – сказал Клименко.

По его словам, в Крыму сохранится большая дотационность. Также на полуострове не будет инвестиций и большого количества туристов.

Андрей Клименко скриншот

"Это будет просто "серая зона" с военными базами, даже не знаю, куда еще их можно там засунуть, так их много. Такая непризнанная территория без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клименко также заявил, что в 2019 году Крым возглавит интернационал непризнанных территорий, а Москва ничего не сможет дать полуострову.