Регулировал "дружаня": в Киеве полиция угодила в скандал на месте ДТП

В воскресенье, 1 июня, на место ДТП с пострадавшими в Киеве прибыл неизвестный мужчина и начал регулировать дорожное движение, но полиция не оказывала ему сопротивления.

Так, мужчина приехал на место аварии на внедорожнике Mitsubishi без переднего номерного знака (задний номер IPR0713), сообщает "Киев Оперативный".

Он поставил свой автомобиль посреди дороги с нарушением правил, поздоровался с полицейскими, все сфотографировал, одел светоотражающий жилет, взял полицейский сигнальный диск ("карамельку") и начал регулировать дорожное движение. В адрес всех водителей, которые игнорировали его сигналы, он нецензурно ругался. А по некоторым машинам он даже бил.

"Кто этот человек, почему его авто стоит с нарушением ПДД и почему он выполняет функции полиции женщина-полицейская объяснить не смогла", - говорится в сообщении.

Через некоторое время полиция приняла заявление на этого мужчину, но все равно не стала ему препятствовать.

Отмечается, что этот человек и раньше попадал в поле зрения, но его никто не наказывал, потому что он раньше был "своим", а сейчас просто "дружаня".

В настоящее время готовится еще одно заявление - на бездействие полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня на трассе Киев-Чернигов полицейские пытались незаконно конфисковать два автомобиля.