"Ребята работают!" Волонтер рассказал о дерзкой операции ВСУ на Донбассе

Разведчики 30 отдельной механизированной бригады недавно провели на оккупированной территории дерзкую операцию: зашли в глубокий тыл к противнику и забрали три миномета, из которых террористы обстреливали позиции ВСУ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал волонтер Фонда "Вернись живым!" Андрей Рымарук.

"Давай не забывать, что вычудила 30 бригада! Они пошли в Донецк, сп**дили у сепаров 3 миномета - и вернулись обратно! Представь: пацаны прошли хрен знает сколько километров в тыл врага, нашли точку, где эти минометы стоят, выждали, пока они отстреляются и сепары в ожидании ответки попрячутся в блиндаж - подошли, забрали три миномета и пошли домой. А один миномет, на секундочку, весит 210 кг!" - поделился подробностями операции Рымарук.

Андрей Рымарук

"Иногда дерзость наших военнослужащих зашкаливает. Но это возможно только при условии качественной и четкой разведки. При условии, что есть чем ее проводить. И ребята работают", - добавил волонтер.

По словам Рымарука, дерзкая операция 30 бригады - не единственный эпизод, которым могут гордиться украинские военные за последнее время. И не единственный повод для злости террористов.

"Вот недавно 3 полк спецназа опубликовал видео, где они прямым попаданием подбили БМП. Враг обиделся и начал мощнее обстреливать Новотроицкое, район контрольно-пропускного пункта, направление Докучаевска", - рассказал волонтер.

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