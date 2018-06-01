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"Ребята работают!" Волонтер рассказал о дерзкой операции ВСУ на Донбассе

2.3тЧитать новость на украинском

Разведчики 30 отдельной механизированной бригады недавно провели на оккупированной территории дерзкую операцию: зашли в глубокий тыл к противнику и забрали три миномета, из которых террористы обстреливали позиции ВСУ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал волонтер Фонда "Вернись живым!" Андрей Рымарук.

"Давай не забывать, что вычудила 30 бригада! Они пошли в Донецк, сп**дили у сепаров 3 миномета - и вернулись обратно! Представь: пацаны прошли хрен знает сколько километров в тыл врага, нашли точку, где эти минометы стоят, выждали, пока они отстреляются и сепары в ожидании ответки попрячутся в блиндаж - подошли, забрали три миномета и пошли домой. А один миномет, на секундочку, весит 210 кг!" - поделился подробностями операции Рымарук.

Андрей Рымарук

"Иногда дерзость наших военнослужащих зашкаливает. Но это возможно только при условии качественной и четкой разведки. При условии, что есть чем ее проводить. И ребята работают", - добавил волонтер.

По словам Рымарука, дерзкая операция 30 бригады - не единственный эпизод, которым могут гордиться украинские военные за последнее время. И не единственный повод для злости террористов.

"Вот недавно 3 полк спецназа опубликовал видео, где они прямым попаданием подбили БМП. Враг обиделся и начал мощнее обстреливать Новотроицкое, район контрольно-пропускного пункта, направление Докучаевска", - рассказал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL , в мае стало известно, что объединенные силы взяли под контроль Чигари.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеЭксклюзивНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Объекты
войнаООСНовости Донбасса
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