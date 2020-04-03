Разведка узнала о смертельных ловушках террористов на Донбассе для мирных жителей

Российские террористы на Донбассе снова прибегли к подлой тактике обстрелов позиций Объединенных сил из жилых кварталов.

Кроме того, они нашпиговали временно оккупированную территорию, где живут мирные жители, скрытыми минными ловушками. Об этом стало известно украинской разведке, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями", – говорится в актуальной сводке.

Мина "Яндекс Дзен"

В то же время противник активизировал минирование местности, в том числе на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

В итоге 27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение.

Но, несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ продолжили минирование местности в указанном районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля российские террористы на Донбассе накрыли минометным огнем позиции Объединенных сил и жилой сектор поселка Новотошковское на Луганщине. В результате мина разозорвалась всего в нескольких метрах от многоэтажки. К счастью, тогда никто из мирных граждан не пострадал.

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