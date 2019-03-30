Разгромлены! На видео попал мощный удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовой

В сети появилось видео мощного удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов в районе города Попасной, Луганской области.
Его разместил на своей странице в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин. "Передовые позиции 46-го батальона "Донбасс - Украина", – написал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Огонь открыли в ответ на обстрел террористов. На видео можно услышать переговоры бойцов ОС: "Сейчас с ответом вылетит птичка. Добрая, летит никого не трогает, а вот когда прилетает... Сейчас увидишь".
Удар по позициям террористов
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ прицельным ударом уничтожили два блиндажа террористов на Донбассе.
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