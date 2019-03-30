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Разгромлены! На видео попал мощный удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовой

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В сети появилось видео мощного удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов в районе города Попасной, Луганской области.

Его разместил на своей странице в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин. "Передовые позиции 46-го батальона "Донбасс - Украина", – написал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь открыли в ответ на обстрел террористов. На видео можно услышать переговоры бойцов ОС: "Сейчас с ответом вылетит птичка. Добрая, летит никого не трогает, а вот когда прилетает... Сейчас увидишь".

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Удар по позициям террористов

Удар по позициям террористов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ прицельным ударом уничтожили два блиндажа террористов на Донбассе.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеАТО на ДонбассеВійна на Донбасі
Место
УкраинаЛуганск
Тег
Силы специальных операций ВС Украины
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Юг Руси
Юг Руси
Это пиздец, какой "МОЩНЫЙ" удар! 🐷
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