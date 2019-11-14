Разбили вдребезги: оккупанты нагло ударили по мирному населению на Донбассе

Оккупационные войска обстреляли дачный городок "Акация" вблизи Авдеевки на Донбассе, в результате чего был уничтожен двухэтажный дом гражданского населения.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что террористы обстреляли украинских защитников из РПГ, АГС и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. Это произошло около 15:00.

Оккупанты ударили по гражданским на Донбассе atr.ua

"В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Вдребезги уничтожен двухэтажный дом", – сообщили в украинском штабе.

Военные ОС подчеркнули, что оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины ВСУ рассказали, что террористы "Л/ДНР" обстреливают их позиции, прикрываясь мирным населением.

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