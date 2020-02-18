Главная Новости
18 февраля • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Расстрелы на Майдане: Генпрокуратура объявила подозрение экс-силовику "Омеги"

1.7т
Читать материал на украинском

Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" внутренних войск МВД Украины в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство активиста во времена Евромайдана.

Подозрение было вручено за процессуального руководства ведомства 17 февраля 2020 года. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

"По версии следствия, указанное лицо подозревается в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" объявили подозрение в убийствах на Майдане

Бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" объявили подозрение в убийствах на Майдане

Отмечается также, что указанные преступления экс-сотрудник "Омеги" совершил способом опасным для жизни многих людей и по предварительному сговору с группой лиц, среди которых бывшие работники "Беркута", который подчинялся ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как подчеркнули в Офисе генпрокурора, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве также напомнили, что Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013-го – февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия протестным акциям.

Досудебное расследование в этом производстве проводится следователями ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно адвокат обвиняемых в расстрелах Майдана Александр Горошинский заявил, что еще трех бывших "беркутовцев", которых Украина выдала "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, планируют вернуть в Киев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Расстрелы на Майдане Евромайдан
Место
Украина
Теги
Беркут расследование Офис генерального прокурора Украины Майдан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
21
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги