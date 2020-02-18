Расстрелы на Майдане: Генпрокуратура объявила подозрение экс-силовику "Омеги"

Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" внутренних войск МВД Украины в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство активиста во времена Евромайдана.

Подозрение было вручено за процессуального руководства ведомства 17 февраля 2020 года. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

"По версии следствия, указанное лицо подозревается в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Бывшему сотруднику спецподразделения "Омега" объявили подозрение в убийствах на Майдане

Отмечается также, что указанные преступления экс-сотрудник "Омеги" совершил способом опасным для жизни многих людей и по предварительному сговору с группой лиц, среди которых бывшие работники "Беркута", который подчинялся ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как подчеркнули в Офисе генпрокурора, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве также напомнили, что Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013-го – февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия протестным акциям.

Досудебное расследование в этом производстве проводится следователями ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно адвокат обвиняемых в расстрелах Майдана Александр Горошинский заявил, что еще трех бывших "беркутовцев", которых Украина выдала "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, планируют вернуть в Киев.

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