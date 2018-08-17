"Я смотрел в глаза убийцы": очевидец расстрела "Сармата" о странностях нападения и врагах АТОшника

Друзья убитого 31 июля бердянского активиста и экс-участника АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" проводят собственное расследование. У них есть свои версии произошедшего - от политической конкуренции до сведения счетов.

Сейчас в СИЗО находятся четверо подозреваемых. Среди них Артем Матюхин - следствие считает, что именно он стрелял в Олешко у входа во двор его гостиницы. Задержанные не дают показаний. OBOZREVATEL поговорил с одним из друзей "Сармата", Андреем Маджаровым, который был рядом с ним во время убийства и видел преступника.

Андрей Маджаров Facebook Маджарова

"Я смотрел ему в глаза"

- Андрей, вы именно тот человек, который видел стрелка и опознал его?

- Да я видел его, я смотрел ему в глаза.

- Заметили ли вы на его руках татуировки? У него там целый "рукав" расписан.

- Сам рисунок я не рассмотрел, но я видел розовый цвет на правом локте. Убийство произошло у меня на глазах, конечно, у меня был стресс, и мелочей я не помню. Но его лицо, глаза и приблизительно во что был одет: шорты, футболка - я запомнил.

Подозреваемый стрелок Артем Матюшин Нацполиция

- Вам не кажется странным, что человек с такими большими татуировками пошел на дело и не закрыл их? Ведь это первое, что может его выдать.

- Много странностей в этом деле. Убийцы вели себя очень нагло и борзо, не прикрываясь, безграмотно. Такое впечатление, что сделано это умышленно. И тут много версий почему. Но идет следствие, да и мы сами свое расследование проводим, поэтому не можем делиться всей информацией. Нам нужен заказчик, и если мы сейчас будем рассказывать все, что знаем, то это может повредить следствию. Те, кто заказал "Сармата", могут уехать из страны. У этих людей есть серьезные финансовые ресурсы.

Гостиница, во дворе которой убили "Сармата"

- Во время выстрела вы оказались уже за калиткой двора?

- Да, я уже вошел в калитку и сделал пару шагов во двор. И тут прозвучал выстрел над левым ухом. Меня оглушило, и второй выстрел я не слышал. Я обернулся, увидел стрелка, он направил в мою сторону охотничье оружие. У меня сработал инстинкт самосохранения, я решил сбить выстрел, думал, еще в патроннике у него остался заряд. И ударил ногой по железной калитке, она отбилась, потому что там стояла пластиковая бутылка.

Сразу подбежал к Виталику, увидел у него дырку в голове, понял, что он уже "двухсотый". Услышал еще выстрелы и испугался, что начали работать по ребятам, которые с нами приехали - Печников и Пшеничный. Выскочил за калитку, смотрю, ребята возвращаются с той стороны, куда уехала "Таврия". Оказалось, что Саша Печников успел вставить в свой травматический пистолет магазин и сделал несколько выстрелов по "Таврии", там на заднем стекле остались отметины.

Странная "Таврия"

- Вы в курсе, что "Таврия", на которой скрылись преступники, принадлежит Госгеокадастру Запорожской области?

- Да, мы в курсе. Мы проводим свое расследование, это очень интересно. Возможно, сотрудники Госгеокадастра причастны к этому убийству. Государственный транспорт без разрешения вышестоящего начальства не может никуда выезжать с территории. Человек, который передал эту машину преступникам, был задержан, потом его отпустили. Но я не могу сказать, работает он там или нет.

"Таврию" нашли, внутри было оружие Нацполиция

Ниточки ведут в Киев

- Вы ведете свое расследование, что уже выяснили?

- Мы уже понимаем, что все ниточки ведут в Киев. Да и заместитель Авакова об этом говорил.

- А как же народный депутат Александр Пономарев, которого вы сразу после убийства обвиняли в участии в этом преступлении?

- Да, Пономарев по кличке "Перхоть". Большой круг высокопоставленных чинов причастны к этому, участников много, это делал не один человек.

- Так чем Олешко мог так насолить, что в его убийстве замешаны такие люди?

- Основная версия - конкуренция. В "Сармате" увидели конкурента, потому что за полгода активной деятельности, своими прямыми включениями он показал много финансовых махинаций и уголовных преступлений власти. Сейчас по каждому из 600 стримов ведется расследование. Так что версия №1 - это конкуренция за то, чтобы попасть в Верховную Раду. Пономарев - реально не очень психически здоровый человек, и Виталик бил по его гордыне.

- А как же бизнес-интересы? Даже полиция заявляла, что там замешаны какие-то бизнес-разборки.

- Виталик с 2011 года занялся политической и общественной деятельностью. И в том же году он весь свой бизнес и недвижимость переписал на жену и дочку. Официально он ничем не занимался и неофициально никуда не лез. Гостиницей занималась только жена.

Сейчас его пытаются очернить. Против него возбуждали фейковые дела. Якобы по избиению журналиста, который работает на Пономарева на местном бердянском канале. И якобы по избиению нашего бердянского мэра Чепурного. На видео видно, что никто никого не бил. Но они хотели Виталика задавить и присудить ему хотя бы условный срок, чтобы он не мог участвовать в выборах. И дискредитировать перед людьми.

Нам вчера (15 августра. - Ред.) от команды Пономарева поступило предложение, чтобы мы отказались продолжать суд по фейковому уголовному делу в отношении Чепурного. Мы сказали: "Нет, мы докажем, что это фейковые дела и посадим вас в тюрьму". Много было административных дел, потому что Виталик нецензурно выражался на заседаниях в мэрии.

История с фермерами

- А что у "Сармата" было с фермерами? Его обвиняли в том, что он у них что-то вымогал.

- Отдельная история по фермерам. Постараюсь рассказать все по порядку.

Один из фермеров самозахватом засеял землю, которую должны были передать участникам АТО. В Госгеокадастре эти участки выделены для АТОшников. Виталик возглавлял ГО "Справедливость", куда входит много бывших бойцов, и ребята курировали этот вопрос. Сотрудники прокуратуры и Госгеокадастра убедили Виталика, что в течение недели ребята получат правоустанавливающие документы на эту землю. Поэтому "Сармат" посоветовался и поехал к этому фермеру поговорить.

Их разговор смонтировали и выложили в Facebook под липовым аккаунтом. Виталий говорил фермеру, что вот вы землю засеяли, но через неделю у нас будут документы. Ребята предлагают урожай собрать и поделить между собой. У меня другое предложение. Вы урожай собираете сами и по возможности 100-200 тыс. грн привозите в "Справедливость". Ребята приезжают с передка, и мы эти деньги делим между теми, на чьих участках вы засеяли свой урожай. Либо мы пишем заявление в прокуратуру.

Этот фермер после разговора поехал в прокуратуру, заплатил 75 тыс. грн прокурору, и на этом прокурора поймали, арестовали. И эта запись лежала только у судьи и прокурора. Как запись попала сеть, к пономаревским журналистам - мы тоже будем выяснять. Это же вещественное доказательство против прокурора-взяточника. Виталик там проходил как свидетель и давал подписку о неразглашении.

Виталий Олешко (Сармат) Facebook Олешко

- Так чем закончилась история с этой землей, вам дали эти участки?

- Нет. Через неделю документы на эту землю нам так и не дали. Более того, ее переписали на человека, который проживал в Киеве, и когда прокуратура занялась этим делом, человек оказался за границей.

Вообще тогда из 780 участников АТО Бердянска только 7 человек получили право собственности на землю. После того как мы с митингами приезжали к нашему губернатору Брылю, землю дали еще 45 участникам. Причем документы на эти участки уже давно лежали в Госгеокадастре, просто их не отдавали нам.

И весной когда мы приехали на поля с документами, они снова оказались засеянными фермерами. Поехали в сельраду, нашли фермеров, пообщались. Сказали им: "Либо мы вам все это скосим, либо будем работать, вы будете у нас в аренду землю брать". Там была одна женщина-провокатор. Она кричала: "Вы рейдеры, вы нас грабите". И интересно, что за несколько дней до встречи эта женщина приезжала к нам в офис "Справедливости" и очень искала Виталика. Хотела дать ему какие-то деньги, запись разговора с ней у нас есть.

"Сармат" с друзьями часто выходил на митинги Facebook Олешко

То есть "Сармата" постоянно пытались дискредитировать - что он рейдер, что у него какие-то долги, что он не поделил с бандитами что-то. Мы считаем, что к убийству Виталика эта банда долго шла. Не исключаем, что вот такая публичная казнь "Сармата", средь бела дня, была истерикой с их стороны. И их Mazda (на ней подозреваемые покидали Бердянск. – Ред.) не раз приезжала в Бердянск, они не один месяц к этому готовились. Но все шло у них как-то не так. Благодаря тому, что сразу после убийства мы включили стрим, его подхватили телеканалы, это приобрело широкую известность. И мы не исключаем, что люди из полиции во всем этом участвовали. Многого мы говорить не можем, чтобы адвокаты, которые защищают преступников, потом не разбили все это в суде.

Причины конфликта с Пономаревым

- Что сейчас с гостиницей "Сармата"? Там же ее власти хотели сносить.

- Гостиница работает, она еще до конца не достроена. История такова. У нас в городе лет 5-6 назад приняли решение о прибрежной полосе. То есть вдоль 2 километров на расстоянии 50 метров от кромки моря строиться нельзя. И люди теперь зависят от исполкома, только он может дать добро на постройку. У людей есть земля, но начать строительство без согласия исполкома они не могут.

Виталий, когда строил гостиницу, получил от ГАСК разрешение, с подписями и печатями. Но весной пришла бумага, что разрешение аннулируют задним числом, и подпись его жены была подделана. Пономарев с исполкомом включили репрессивную машину. Кроме истории с фермерами, уголовных дел, еще и на гостиницу позарились.

- В чем истоки конфликта между Олешко и Пономаревым?

- Когда Виталий вернулся из плена (в 2015 году), собрал ГО "Справедливость". Тогда в Бердянске орудовала оппоблоковская банда во главе с мэром Бакаем. А Пономарев тогда был в оппозиции. Бакай в 2015 году на похороны бойцов АТО выделал 216 грн из горбюджета. Он не позволял вывешивать украинские флаги, не разрешал подписывать документы, чтобы официально признать "Самооборону" и выдать ребятам оружие.

Для нас он был врагом №1. Но и политическим его врагом тогда был Александр Пономарев, и интересы наши как бы сходились. Мы были попутчиками. Виталик помог своими действиями убрать мэра. Новым руководителем города стал Чепурной от команды Пономарева. И весь город тогда думал, что Виталик работает вместе с Пономаревым.

Но когда тот достроил огромную базу отдыха, то перекрыл один из проходов к морю, которым пользовались люди. Мы приходили на сессию и требовали, чтобы Пономарев убрал забор. Депутаты были против. Виталик и ребята взяли кувалды, подключили "Нацкорпус" и разобрали этот забор по кирпичам. Те снова его восстановили, пацаны снова его разрушили. И так несколько раз, пока они не выставили охрану.

Ребята начали с Пономаревым судиться. Через год выиграли первую инстанцию, но в апелляционном Днепропетровском суде дело развалили. И противостояние началось именно с этого забора - с мая 2016 года. Пономарев - странный человек, все это знают. Он не общается с людьми, которые ему неподконтрольны. У него огромный финансовый ресурс, и за счет денег он все решал. С нами это не прошло. Не исключено, что на почве этого он мог сорваться и поучаствовать в этом преступлении. Он считает, что все должно быть так, как он скажет. И даже на какую-то мелочь он может потратить огромные деньги, лишь бы было по его.