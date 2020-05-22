Охотник Анатолий Захаренко, который убил семерых человек в Житомирской области, первым сообщил знакомым правоохранителям о расстреле и до задержания успел поговорить с женой.

Массовое убийство произошло возле села Новоселица на хуторе Краснянка, где мужчина арендует ставок, а на угодье построил баню, беседки и место, где можно переночевать, передает "КП в Украине" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Место массового убийства на Житомирщине Скрин видео полиции

Что говорят местные

"Я была на пруду, не скажу, что суперкласс, но достаточно прилично. Там чаще муж бывал, от него и слышала о Толике. Хотя никаких интересных историй о нем нет", – рассказала "КП в Украине" местная жительница.

Жена охотника Ольга – единственный представитель бывшей местной власти. Новоселица осталось без главы, а совет расформировали. За решением какого-то вопроса местные обращались к Ольге Захаренко, сегодня работающей деловодом в соседней Попильне.

"Поверить не могу, что Толик "Русский" такое сделал. Соседка позвонила, рассказала. Нормальный же, адекватный мужик был! Ни одного конфликта с ним не припомню. Я его знал, когда он только переехал в Новоселицу – так ничего необычного не замечал. И ничего плохого о нем до сих пор не слышал. Там на прудах, кажется, было два арендатора. Но чтобы именно Толик такое натворил – никогда бы не подумал", – отметил бывший местный житель Сергей.

Местные также говорят, что Анатолий жаловался на сердце, имел пенсию по инвалидности. В последнее время не работал.

После случившегося охотник сам позвонил непосредственно в Службу внутренней безопасности Нацполиции.

Жертвы и погибший дружили

Среди семерых убитых – боец Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и два медика из батальона имени Кульчицкого. Также убит киевский волонтер Роман Ханенко и сотрудник Киевского Национального авиационного университета Александр Билоус. Еще одной жертвой стрелка оказался Эскендер Османов, воин с позывным "Украинский татарин".

Старший сержант Виталий Вульчин Соцсети

Младший сержант Владислав Мамыченко Соцсети

Старший солдат Андрей Москалец Соцсети

"По информации оставшегося в живых, они (погибшие) дружили с арендатором водоема на протяжении 10 лет. Приехали порыбачить", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирский области Сергей Крупей.

Кроме того, по непроверенной информации, одного из погибших и Анатолия Захаренко связывали совместные бизнес интересы.

На оперативных фото также видно, что гости Анатолия пытались применить оружие, однако он оказался быстрее и точнее. Все его выстрелы оказались смертельными.

Осторожно, фото 18+!

kp.ua

kp.ua

Кроме ружья, из которого стрелял Анатолий, на месте массового убийства нашли еще четыре единицы оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте происшествия нашли много оружия. Анатолию сообщили о подозрении.

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