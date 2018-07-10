Расстрел Майдана: в гостинице "Украина" нашли пули

Генеральная прокуратура заявляет, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы "Украина" в Киеве продолжаются.

Как рассказал в интервью "Українським Новинам" начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, решение о привлечении альпинистов было принято недавно.

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули", - отметил он.

В то же время экспертиза изъятых пуль еще продолжается.

Сергей Горбатюк rbc.ua

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