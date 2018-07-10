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Расстрел Майдана: в гостинице "Украина" нашли пули

2.3тЧитать новость на украинском

Генеральная прокуратура заявляет, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы "Украина" в Киеве продолжаются.

Как рассказал в интервью "Українським Новинам" начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, решение о привлечении альпинистов было принято недавно.

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули", - отметил он.

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В то же время экспертиза изъятых пуль еще продолжается.

Сергей Горбатюк

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июля причастность "Беркута" к расстрелам на Майдане впервые доказали в суде.

Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на Обозревателе.

Тема
Расстрелы на Майдане
Персона
Сергей Горбатюк
Место
Украина
Объекты
ГПУМайдан
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Аккуратней.... вдруг они обмазаны "новичком" ?!
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