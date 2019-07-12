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Сытник проигнорировал вызов в полицию: его догнали под Полтавой

4.8т Читать материал на украинском

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник проигнорировал вызов в Нацполицию по делу о коррупционном деянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Расследование касается отдыха чиновника на базе "Полесское-Сарны" в Ривненской области.

Однако, как подчеркнула Сарган, протокол правоохранителей Сытнику все же был зачитан.

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Артем Сытник

Артем Сытник

LB.ua

"На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой", – написала она.

По словам пресс-секретаря, теперь все необходимые действия завершены и "дело пошло в суд".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Лариса Сарган Артем Сытник
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Генеральная прокуратура Украины НАБУ коррупция
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Очередная мышиная возня. Коррумпированный суд вам в помощь!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Медведчук сидит на укр потоках,и ничего,скоро рулить будет открыто. Приебались к человеку,квадроцыкл поломал. Идиоты.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Гнать его в шею
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