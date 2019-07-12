Сытник проигнорировал вызов в полицию: его догнали под Полтавой

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник проигнорировал вызов в Нацполицию по делу о коррупционном деянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Расследование касается отдыха чиновника на базе "Полесское-Сарны" в Ривненской области.

Однако, как подчеркнула Сарган, протокол правоохранителей Сытнику все же был зачитан.

Артем Сытник LB.ua

"На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой", – написала она.

По словам пресс-секретаря, теперь все необходимые действия завершены и "дело пошло в суд".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

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