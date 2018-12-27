Работали в 11 областях: в Украине раскрыли агентов ГРУ России

В 11 областях Украины раскрыли агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ). Они занимались подготовкой терактов и шпионажем.

Об этом сообщили 27 декабря на брифинге СБУ в Киеве. Целью злоумышленников была разведка против армии Украины.

"Разведывательно-подрывные задания планируются не только в России, но и на территории Крыма и оккупированного Донбасса. Деятельность агентов информаторских сетей раскрыта в Киеве и во всех южно-восточных областях", — сообщили представители Службы безопасности.

Так, агентурные сети были обнаружены, в том числе, в Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Брифинг СБУ 5 канал

Кроме этого, в декабре на Полтавщине раскрыли завербованного агрессором агента, который собирал информацию о местоположении украинских военных на границе в Черниговской области.

Иллюстрация soldiersmothers.ru

Всего в 2018 году 46 лиц, завербованных российской военной разведкой, стали фигурантами 165 расследований в делах о госизмене. Они собирали секретную информацию, готовили умышленные убийства и теракты. При этом двое из них были сотрудниками силовых структур Украины.

Как писал OBOZREVATEL, накануне брифинга СБУ 27 декабря российские пропагандисты начали распространять фейковое обращение за подписью бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найды к главе СБУ Василию Грицаку.

Речь идет о публикации "постановочного" разоблачительного видеоматериала в отношении ГРУшников в СМИ.