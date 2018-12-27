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Работали в 11 областях: в Украине раскрыли агентов ГРУ России

19.1тЧитать материал на украинском

В 11 областях Украины раскрыли агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ). Они занимались подготовкой терактов и шпионажем.

Об этом сообщили 27 декабря на брифинге СБУ в Киеве. Целью злоумышленников была разведка против армии Украины.

"Разведывательно-подрывные задания планируются не только в России, но и на территории Крыма и оккупированного Донбасса. Деятельность агентов информаторских сетей раскрыта в Киеве и во всех южно-восточных областях", — сообщили представители Службы безопасности.

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Так, агентурные сети были обнаружены, в том числе, в Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Брифинг СБУ

Брифинг СБУ

5 канал

Кроме этого, в декабре на Полтавщине раскрыли завербованного агрессором агента, который собирал информацию о местоположении украинских военных на границе в Черниговской области.

Иллюстрация

Иллюстрация

soldiersmothers.ru

Всего в 2018 году 46 лиц, завербованных российской военной разведкой, стали фигурантами 165 расследований в делах о госизмене. Они собирали секретную информацию, готовили умышленные убийства и теракты. При этом двое из них были сотрудниками силовых структур Украины.

Как писал OBOZREVATEL, накануне брифинга СБУ 27 декабря российские пропагандисты начали распространять фейковое обращение за подписью бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найды к главе СБУ Василию Грицаку.

Речь идет о публикации "постановочного" разоблачительного видеоматериала в отношении ГРУшников в СМИ.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Украина
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Терроризм-это самое большое зло которое может быть. И ему нет оправдания ни под каким предлогом. Но если эти террористы подставные и планировали это на территории России и в Крыму, то, что они делали в Украине???
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
"Разведывательно-подрывные задания планируются не только в России, но и на территории Крыма и оккупированного Донбасса"...... Вопрос а тот кто писал статью ни чего не попутал??? Если-это в плане отражения российской агрессии, то за это награждать надо.... А ловить их вообще ФСБ должно было..... А так получается СБУ задержало людей, которые хотели воевать на территории России, Крыму и окупированых территориях Донбаса.... Они вообще тех задержали, кого надо????
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CARGO 100
CARGO 100
Денисенко Александр, а того ГРУшника, шо сегодня троллейбус в Виннице взорвал, СБУ проеbalо ...
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
И всё же бэндерлоги не только самые нищие и тупые они ещё и смешные!
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Marozov nikolay, Грешно смеяться над убогими!!!
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zhukov vanya
zhukov vanya
Marozov nikolay, Мазги размарозь.
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