Пьяный чиновник и убийственные переходы: топ ДТП в Украине за неделю

Ежедневно "война" на украинских дорогах уносит жизни 9-10 человек. В этой публикации OBOZREVATEL расскажет о самых резонансных авариях, произошедших в Украине в течение прошлой недели – с 28 мая по 3 июня.

В Хмельницке произошла смертельная авария с участием директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Романа Николаева. Легковой автомобиль Nissan, которым управлял чиновник, на скорости врезался в припаркованный на обочине лесовоз. Погибли два человека и еще пятеро, в том числе трое школьников, получили травмы.

Среди погибших - мужчина и женщина - заведующая дошкольным учебным заведением №53 Наталия Докторук (Николаев и Докторук планировали сыграть свадьбу).

Наталья Докторук

Сразу после ДТП полиция задержала Романа Николаева. Экспертиза установила, что в крови водителя было 0,61 промилле алкоголя (допустимая норма - 0,2 промилле), сообщает издание "Всім"

На судебном заседании теперь уже экс-руководитель образования (был уволен Хмельницким городским головой А. Симчишиным) подтвердил, что употреблял спиртное. По его словам, на детском дне рождения он выпил три бокала шампанского

Об аварии Николаев вспоминает, что он на минутку отвлекся от дороги, когда включал кондиционер. Также он рассказал, что в последний момент перед столкновением пытался вывернуть авто влево, чтобы избежать аварии.

"Кто-то в салоне сказал, что жарко. Я отвлекся, чтобы нажать на кнопку кондиционера", - цитирует издание Николаева.

Роман Николаев

Также сообщим о других ДТП. Под Харьковом в аварию попал маршрутный автобус MAN и легковой автомобиль ИЖ-21175. Авария случилась на Окружной дороге. Водитель легкового авто во время движения выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, после чего легковушка перевернулась. Травмы мужчины были несовместимы с жизнью, он погиб на месте. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

В городе Новояворовск Львовской области в ДТП попал автомобиль Volkswagen Passat. За рулем легковушки находилась 43-летняя женщина, в полиции говорят, что она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет. Водитель Volkswagen погибла.

В городе Калуш Ивано-Франковской области легковой автомобиль сбил 80-летнего велосипедиста и сбежал, бросив пострадавшего умирать на дороге. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь пенсионеру.

Полицейские по разбросанным на дороге фрагментам определили марку автомобиля - Toyota Corolla. Транспортное средство вскоре обнаружили брошенным у дороги. Позже был задержан и сам водитель.

"Это - мужчина 33-лет, местный житель. По результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в пресс-службе полиции.

В поселке Великий Бычков Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин в возрасте 23 лет и еще один 31-летний мужчина получил травмы. Автомобиль Ford Focus, в котором находились молодые люди на скорости съехал в кювет и врезался в бетонную электроопору.

В Запорожье в результате ДТП погибли 5-летняя девочка и ее мать. События развивались следующим образом: средь бела дня BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной на большой скорости сбил женщину с ребенком, шедших по тротуару.

Как рассказали патрульные полицейские, которые находились на месте аварии, до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать позже - в реанимации больницы скорой помощи.

По предварительной информации, водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением, заехал на тротуар, где сбил людей, после чего врезался в ель.

В Одессе женщина на внедорожнике RAV сбила 4-летнюю девочку, которая с матерью переходила дорогу по "зебре". ДТП случилось на Тираспольском шоссе возле биопарка. Как сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, авто управляла водитель 1949 года рождения.

"Девочка погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… На месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый сигнал светофора", - рассказала Марченко.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы полицейское авто сбило 13-летнего школьника-велосипедиста. В результате ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию "Охматдета".

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