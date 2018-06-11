Путина призвали переселить к себе весь Донбасс и Крым

Если Россия намерена решать свои демографические проблемы за счет украинцев, она может "переселить себе весь Донбасс и Крым".

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказала писательница Лариса Ницой.

Комментируя тематическое заявление президента РФ Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста, о демографических проблемах и планах по "привлечению наших соотечественников в Россию", она заявила: "Супер! Гениально! Пусть переселяет себе весь Донбасс и Крым, и пусть они ему решают детородные проблемы".

Писательница также призналась: "Я являюсь сторонницей того, чтобы отгородиться от "русского мира" китайской стеной, поставить сплошные дезинсекторы, дезинфекторы – чтобы, не дай бог, не касаться всего того, что они продуцируют".

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и экономист Андрей Илларионов заявил: "Демографической платой за социальную катастрофу и "геополитические успехи" Кремля стали не родившиеся в России в прошлом году 180 тысяч детей".