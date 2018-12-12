Путин внезапно заговорил о судьбе Сенцова: что известно

Президент РФ Владимир Путин заявил о правовом аспекте дела незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Так он отреагировал на просьбу освободить узника Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, неоднократно озвучивал свою позицию", — сказал представитель Кремля.

Олег Сенцов "Комсомольская правда"

Ранее к Путину обращался кинорежиссер Александр Сокуров с просьбой освободить своего украинского коллегу.

Как рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, не дожидаясь "подвижек с украинской стороны".

Напомним, что 4 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится "за гранью".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европейский парламент принял решение вручить Сенцову премию Сахарова.

Это вызвало недовольство в России. Ведущий пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил награждение украинского режиссера с признанием Европой немецкого диктатора Адольфа Гитлера перед войной. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присуждение "театром абсурда".