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Путин внезапно заговорил о судьбе Сенцова: что известно

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Президент РФ Владимир Путин заявил о правовом аспекте дела незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Так он отреагировал на просьбу освободить узника Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, неоднократно озвучивал свою позицию", — сказал представитель Кремля.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"Комсомольская правда"

Ранее к Путину обращался кинорежиссер Александр Сокуров с просьбой освободить своего украинского коллегу.

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Как рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, не дожидаясь "подвижек с украинской стороны".

Напомним, что 4 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится "за гранью".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европейский парламент принял решение вручить Сенцову премию Сахарова.

Это вызвало недовольство в России. Ведущий пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил награждение украинского режиссера с признанием Европой немецкого диктатора Адольфа Гитлера перед войной. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присуждение "театром абсурда".

Персоны
Олег СенцовДмитрий ПесковВладимир Путин
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ничего, скоро к нему цельная бригада прибудет в количестве 24 человек. Назовут её именем Порошенко и будут ударно шить варежки.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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