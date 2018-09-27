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Путин устраивает с Украиной "развод века" - The Washington Post

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Непрекращающийся конфликт на Донбассе постепенно меняет взгляды украинцев и ведет к "геополитическому разводу века", как об этом говорится в докладе "Атлантического совета".

Речь идет об отдалении друг от друга Украины и России, веками бывших частью одной империи, пишет колумнистка The Washington Post Энн Эпплбаум, передает "ИноПресса".

"Торговля между Россией и Украиной, чьи экономики были переплетены со времен Средневековья, сократилась. На Украине ее заменила торговля с Европой и остальным миром. Теперь Индия, а не Россия главный покупатель украинского продовольствия", - пишет она.

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Автор подчеркивает, что древние религиозные связи между двумя странами тоже исчезают: "Украинская православная церковь теперь официально отделилась от Москвы. Даже связи между людьми слабеют: поскольку запреты на прямые перелеты между двумя странами теперь ограничивают передвижение, украинцы менее склонны жить и работать в России и ездят скорее в Польшу".

Эпплбаум указывает, что некогда всемогущее культурное влияние России тоже исчезает. Украинские радиостанции обязаны давать в эфир определенный процент украинских песен, а многие российские государственные телеканалы запрещены на том основании, что они транслируют военную пропаганду.

"Некоторые хотят пойти еще дальше: на прошлой неделе региональный законодательный орган во Львове, не подумав, заявил, что хочет запретить все русские книги и музыку. Обеспечить соблюдение такой меры в этой глубоко двуязычной стране не сможет никто", - отмечает она.

По ее словам, в этих мелочных дискриминационных мерах выражено чувство бессилия из-за бесконечной войны.

"Они бессмысленны еще и потому, что более основательный, тектонический сдвиг уже идет. Благодаря войне и гневу против виновных в ней украинцы сами переходят на украинский - каждый год об этом говорит все больше людей. Благодаря войне различные регионы огромной страны сближаются все теснее", - считает журналистка.

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Все больше украинцев определяют себя как европейцев и понимают, что это означает необходимость гласности и организованности в стремлении к переменам, добавляет она.

Российское вторжение, изначально призванное наказать прозападное правительство Украины, подтолкнуло страну в радикально ином направлении. По мнению Эпплбаум, это напоминание о том, что якобы стратегические таланты Владимира Путина на самом деле весьма ограниченны: его вмешательство превратило некогда дружественную соседнюю страну во врага.

"Украина - прекрасное напоминание о том, что насилие может иметь неожиданные последствия, а сиюминутная победа в долгосрочной перспективе - привести к поражению", - заключает Эпплбаум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США собрали доказательства войны России против Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну как это торговля сократилась?))))Милочки вам врут Вы стали намного больше у нас покупать Просто несравнимо...у агрессора))))))
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