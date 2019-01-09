Путин усилил охрану: в Крым стянули военных и боевую технику

В оккупированный Россией Крым стянули более тысячи военных, среди которых есть призывники.

По сообщению Министерства обороны РФ, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.

"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму", – сообщили в российском военном ведомстве.

На аннексированном полуострове военных обучают огневым упражнениям, тактике и управлению боевых машин.

"Для личного состава оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая в перерыве между занятиями", – сообщили оккупанты.

Кроме того, в крымских учениях задействовали больше 100 единиц боевой техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Крыму забили тревогу из-за крупного ЧП.