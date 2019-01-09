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Путин усилил охрану: в Крым стянули военных и боевую технику

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В оккупированный Россией Крым стянули более тысячи военных, среди которых есть призывники.

По сообщению Министерства обороны РФ, на полуострове проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота.

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"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму", – сообщили в российском военном ведомстве.

На аннексированном полуострове военных обучают огневым упражнениям, тактике и управлению боевых машин.

"Для личного состава оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая в перерыве между занятиями", – сообщили оккупанты.

Кроме того, в крымских учениях задействовали больше 100 единиц боевой техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Крыму забили тревогу из-за крупного ЧП.

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Крым Андрей
Крым Андрей
Так называемая береговая охрана Черноморского флота ввалила недавно так называемым ВМС ВСУ, неслабых таких, не так называемых, а вполне реальных песдюлей. Так что теперь так называемые гордые укры жалуются, ноют и выпрашивают, чтобы им вернули их так называемые боевые корабли, и своих так называемых военных моряков.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и что?? Обыденность
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CARGO 100
CARGO 100
От кого охранять - то? Зачем "стягивать", если там всего в достатке? Вот от украинского хлама избавиться бы - вот это дело ...
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