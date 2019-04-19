Путин упустил свой шанс в Украине: сделан прогноз военной угрозы со стороны России

Президент России Владимир Путин упустил свой шанс начать полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, принятые Государственной думой РФ законопроекты свидетельствуют о провале осеннего призыва в вооруженные силы России.

"Говорить, что "всё, завтра пойдут в наступление" — нет. Это военная угроза, она постоянная, она будет постепенно нарастать. И нам надо готовиться к ее противостоянию. Но войны в ближайшее время не будет", — подчеркнул он.

"Они свое окно Овертона упустили в 2014 году. Вот тогда, если бы у них были силы и возможности, им надо было идти на Киев, на Львов... И возможно, у них был бы шанс. Возможно. На сегодняшний день шансов нет", — уверен Жданов.

Впрочем, по его словам, политическая истерия в России и дальше будет развиваться в милитаристском угаре.

"Во-первых, это особенности имперской политики РФ. И во-вторых, это понимание того, что у Украины появился реальный шанс перейти на сторону Запада", — пояснил эксперт.

По мнению Жданова, призыв Александра Турчинова признать Генштаб РФ террористической организацией ничего не даст.

"Дело в том, что генеральный штаб — официальная структура государства Россия. Единственное, что нам надо сделать — признать Россию стороной конфликта, который происходит на нашей территории. Вот это наш шанс для дальнейшего разрешения кризиса на востоке и в Крыму", — подытожил он.

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, более пугающий прогноз по войне с Россией ранее дал глава украинского Генштаба Виктор Муженко. По его словам, войска РФ на 70% готовы к ведению боев и полномасштабные военные действия могут развернуться в течение одного часа.

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