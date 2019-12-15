Путин продолжает врать: оккупанты в зоне ООС убили украинского воина

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, за минувшие сутки противник 8 раз нарушал режим прекращения огня.

"Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.

rbc.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов:

возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Песков зафиксирован снайперский огонь;

неподалеку от Павлополя – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

возле Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Зайцево – из РПГ;

неподалеку от Травневого – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

С начала нынешних суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с украинской стороны нет.

Как писал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

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