Путин поставил мир на грань ядерной войны: раскрыта роль Украины

Атакой украинских кораблей в Черном море президент России Владимир Путин практически довел мир до красной черты, за которой — только ядерная война.

Ведь преступными действиями в нейтральных водах страна-агрессор создала прецедент, который увеличил до максимума напряжение между Российской Федерацией и США. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ядерная война Pikabu

"А я вот думаю: это что получается? Владимир Владимирович Путин поставил атакой на украинские маленькие катера и буксир мир на грань ядерной войны и гонки вооружений? Смотрите, ведь фактически атаковав Украину в нейтральных водах, Россия создала прецедент, что отношения между Вашингтоном и Москвой, мягко говоря, осложнились. Стоило ли оно этого?" — отметил он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на эти слова, расценив их как "безответственную провокацию".