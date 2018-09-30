Путин побоится? Генерал назвал условие военного ответа НАТО на Донбассе

Организация Североатлантического договора (НАТО) - для Украины является союзником по интересам и поддерживают разрешение конфликта дипломатическим путем, но если агрессия России будет масштабной, они будут готовы включить все ресурсы.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Если войска Путина начнут широкомасштабное наступление на Украину, тогда уже НАТО разблокирует свой условный нейтралитет невмешательства военным образом - и я могу утверждать об этом официально. Ведь это будет реальная угроза странам НАТО и они применят фактор сдерживания России. Именно поэтому Путин не пойдет на широкомасштабные наступления, потому что он прекрасно понимает, каким будет ответ НАТО", - считает он.

По его словам, наблюдается движение к замораживанию конфликта. "Пока мощные игроки не включатся в конфликт, даже пусть ради своих интересов по недопущению глобальной войны, эту войну на Донбассе не удастся прекратить", - напомнил Маломуж.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полковник запаса ВСУ Григорий Сытник рассказал, каким образом Россия препятствует вводу миротворцев на Донбасс.