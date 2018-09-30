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Путин побоится? Генерал назвал условие военного ответа НАТО на Донбассе

1.6тЧитать материал на украинском

Организация Североатлантического договора (НАТО) - для Украины является союзником по интересам и поддерживают разрешение конфликта дипломатическим путем, но если агрессия России будет масштабной, они будут готовы включить все ресурсы.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Если войска Путина начнут широкомасштабное наступление на Украину, тогда уже НАТО разблокирует свой условный нейтралитет невмешательства военным образом - и я могу утверждать об этом официально. Ведь это будет реальная угроза странам НАТО и они применят фактор сдерживания России. Именно поэтому Путин не пойдет на широкомасштабные наступления, потому что он прекрасно понимает, каким будет ответ НАТО", - считает он.

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По его словам, наблюдается движение к замораживанию конфликта. "Пока мощные игроки не включатся в конфликт, даже пусть ради своих интересов по недопущению глобальной войны, эту войну на Донбассе не удастся прекратить", - напомнил Маломуж.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полковник запаса ВСУ Григорий Сытник рассказал, каким образом Россия препятствует вводу миротворцев на Донбасс.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Микола Маломуж
Место
Украина
Объект
НАТО
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Одна из сальных мрий кастрюль: Нато за них впрягется и всех победит. За то что хохлы пендосам дупы лижут.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то в Грузии они не вмешались в приеме нормативов бега грызунов по пересеченной местности....хотя укомплектовало нато грызунов, не так как свiдоме бидло, всем списанным металлоломом....и оно было Службы внешней разведки Украины.....кто тогда обычные сотрудники внешней разведки Украины?
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