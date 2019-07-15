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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Путин отдаст украинских моряков Медведчуку? Адвокат прояснил ситуацию

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На данный момент выполнены все необходимые условия, чтобы Россия освободила захваченных в плен украинских моряков. Вопрос только в политической воле президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире ObozTV адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов.

По его мнению, моряки действительно могут быть освобождены до внеочередных парламентских выборов 21 июля, о чем ранее говорил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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При этом Полозов допустил, что пленных могут передать куму Путина и "переговорщику" с Россией Виктору Медведчуку.

"Не исключаю, что это может быть своего рода попытка воздействовать на результаты выборов – отдать преференции тому или иному политику, который баллотируется, или политической силе… Думаю, в Кремле просчитывают различные варианты. Если Кремлю будет выгодно передать моряков Медведчуку – передадут ему", – считает юрист.

"Для нас, на самом деле, неважно, каким образом они вернутся домой. Главное – вернуть их домой. А дальше уже можно дипломатически, политически осуществлять необходимые маневры, которые позволят защитить как самих моряков, так и интересы Украины", – отметил он.

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Полозов подчеркнул, что сейчас уже ничто не должно препятствовать освобождению украинцев.

"Есть резолюции ПАСЕ и ОБСЕ, есть решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Проводились переговоры на самом высшем уровне. В рамках G20 Трамп поставил тему освобождения украинских моряков в приоритет. Президент Зеленский говорил об этом с Путиным по телефону", – напомнил адвокат.

"Дальнейшее их удержание, на мой взгляд, никакой пользы для Кремля не несет", – уверен он.

Путин может использовать пленных украинцев в политической игре

Путин может использовать пленных украинцев в политической игре

kremlin.ru

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Николай Полозов
Место
Россия
Теги
пленные моряки военнопленные
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааааа, красиво бы было, если бы Путин отдал бы морячков Медведчуку. Интересно было бы понаблюдать за порохоботами))))))))
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D SS
D SS
Пигин Макс, так боитесь Порошенко до сих пор что даже запущеній рашкой проект Зе помочь вам не может
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пигин Макс, если суд состоится до выборов, то может президент помиловать. По другому будет нарушение закона.
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