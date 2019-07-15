Путин отдаст украинских моряков Медведчуку? Адвокат прояснил ситуацию

На данный момент выполнены все необходимые условия, чтобы Россия освободила захваченных в плен украинских моряков. Вопрос только в политической воле президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил в эфире ObozTV адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов.
По его мнению, моряки действительно могут быть освобождены до внеочередных парламентских выборов 21 июля, о чем ранее говорил пятый президент Украины Петр Порошенко.
При этом Полозов допустил, что пленных могут передать куму Путина и "переговорщику" с Россией Виктору Медведчуку.
"Не исключаю, что это может быть своего рода попытка воздействовать на результаты выборов – отдать преференции тому или иному политику, который баллотируется, или политической силе… Думаю, в Кремле просчитывают различные варианты. Если Кремлю будет выгодно передать моряков Медведчуку – передадут ему", – считает юрист.
"Для нас, на самом деле, неважно, каким образом они вернутся домой. Главное – вернуть их домой. А дальше уже можно дипломатически, политически осуществлять необходимые маневры, которые позволят защитить как самих моряков, так и интересы Украины", – отметил он.
Полозов подчеркнул, что сейчас уже ничто не должно препятствовать освобождению украинцев.
"Есть резолюции ПАСЕ и ОБСЕ, есть решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Проводились переговоры на самом высшем уровне. В рамках G20 Трамп поставил тему освобождения украинских моряков в приоритет. Президент Зеленский говорил об этом с Путиным по телефону", – напомнил адвокат.
"Дальнейшее их удержание, на мой взгляд, никакой пользы для Кремля не несет", – уверен он.
Путин может использовать пленных украинцев в политической игре
kremlin.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
После этого министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину и обсудил вопрос освобождения украинских моряков.
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