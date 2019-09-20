Путин идет в наступление? На границе с Украиной засекли колонну танков России

В селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники.

Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на странице в Telegram и опубликовал видео.

"Военные учения, показ силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно", – заявил он.

Танки на границе с Украиной Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко сделал громкое заявление и обратился к украинцам из-за возможного наступления России.

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