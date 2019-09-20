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20 сентября • обновлено в 09:55
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Путин идет в наступление? На границе с Украиной засекли колонну танков России

2.9т Читать материал на украинском

В селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники.

Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на странице в Telegram и опубликовал видео.

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"Военные учения, показ силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно", – заявил он.

Танки на границе с Украиной

Танки на границе с Украиной

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко сделал громкое заявление и обратился к украинцам из-за возможного наступления России.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
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Александрович Валера
Александрович Валера
Штирлиц успел сховаться
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Х_охлы сами себя пугают...я валяюсь))))
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Oleg Oleg, Валятся будешь с пулей в голове.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Что вы паникуете, у вас целая "стена" Яценюка с противотанковыми рвами и ежами ...
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Григорьев Григорий, Джавелинов на всех хватит, запасайтесь бурятами, сами то воевать страшно...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Григорьев Григорий, и самая могучая армия в Европе..
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