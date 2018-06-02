УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Путин готовит новое нападение": в США предупредили Украину об угрозе

15.7тЧитать новость на украинском

Решение России перекинуть пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море может свидетельствовать о подготовке нового нападения на Украину.

Такое заявление сделал американский политолог Пол Гобл, передает "Голос Америки". По его словам, Кремль может использовать дополнительное военное присутствие для попыток оккупировать новые территории Украины для обеспечения наземного сообщения между Россией и аннексированным Крымом.

Гобл уверен, что Украине необходимо обязательно принять дополнительные меры, чтобы защититься от роста военного присутствия России в Азовском море, поскольку судна, которые она перебросила, хорошо подходят для того, чтобы начать нападение на побережье, или поддержать атаку по суше.

Новости
Посол Украины в Германии: нам намекают, что если Россия нападет, НАТО не поможет

"Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в районе дат Сочинской олимпиады 2014 года. Вполне возможно — и даже некоторые российские аналитики об этом говорят — он может начать новое нападение на Украину после Чемпионата мира в этом месяце. Если так, то российский флот в Азовском море станет ключевым элементом",- заявил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине озвучили еще одну версию того, зачем РФ перебросила корабли в Азовское море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
38
16
Смешно
3
Интересно
49
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги