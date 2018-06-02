"Путин готовит новое нападение": в США предупредили Украину об угрозе

Решение России перекинуть пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море может свидетельствовать о подготовке нового нападения на Украину.

Такое заявление сделал американский политолог Пол Гобл, передает "Голос Америки". По его словам, Кремль может использовать дополнительное военное присутствие для попыток оккупировать новые территории Украины для обеспечения наземного сообщения между Россией и аннексированным Крымом.

Гобл уверен, что Украине необходимо обязательно принять дополнительные меры, чтобы защититься от роста военного присутствия России в Азовском море, поскольку судна, которые она перебросила, хорошо подходят для того, чтобы начать нападение на побережье, или поддержать атаку по суше.

"Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в районе дат Сочинской олимпиады 2014 года. Вполне возможно — и даже некоторые российские аналитики об этом говорят — он может начать новое нападение на Украину после Чемпионата мира в этом месяце. Если так, то российский флот в Азовском море станет ключевым элементом",- заявил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине озвучили еще одну версию того, зачем РФ перебросила корабли в Азовское море.