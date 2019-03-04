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Путин блефует: генерал рассказал о "красной линии" для России

17.7тЧитать материал на украинском

Россия стягивает войска на границу с Украиной, чтобы запугать украинское общество и Европу перед выборами президента 31 марта. На самом деле лидер РФ Владимир Путин блефует, ведь трезво оценивает потенциал ВСУ.

Об истинных планах Кремля в комментарии "Апострофу" рассказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, Путин демонстрирует военные мускулы страны-агрессора, пытаясь повлиять на украинский электорат.

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"Он прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал Вооруженных сил Украины существенно возрос. И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине", — сказал Богдан.

Он убежден, что Россия агрессией в Украине постепенно загнала себя в тупик.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Главред

"Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки. Они прекрасно понимают, где черта, которую им переступать нельзя — эту "красную линию" им определили. Информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, общество и как-то повлиять на украинский электорат", — подытожил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан оценил угрозу полномасштабного вторжения России в Украину.

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Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Галантерейная дешёвая блядь ,одни шестерки.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Не удивительно, что с такими генералами, обладающими столь великолепным аналитическим складом ума, украинское воинство регулярно варилось в котлах.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Александрович Алексей, https://www.youtube.com/watch?v=p0jp2cMQ4hM
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Soin Sergii
Soin Sergii
Они каждую ночь просыпаются в холодном поту. Чечня снится...
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