МоваЯзык

Топ-темы:

Пушилин испугался и не выполнил угрозу атаковать ВСУ, – Бутусов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
1,8 т.
Украинские морпехи были готовы встретить врага

Украинские морпехи были готовы встретить врага.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин не выполнил собственную угрозу атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, 1-й армейский корпус ВС РФ "не пришел на войну" в район населенного пункта Шумы.

"Командование Операции Объединенных сил и комбат Вадим Сухаревский приготовились к встрече, но враг испугался последствий начала активных боевых действий и ответной реакции украинской армии", – отметил он.

По словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты ВСУ продолжает занимать все позиции на подступах к Горловке, которые противник требовал оставить. Морпехи сохраняют высокую боевую готовность.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеДонбассВадим СухаревскийДенис ПушилинЮрий Бутусов
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Расследования