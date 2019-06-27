Противник отошел: появились новые подробности отвода войск на Донбассе

Российско-оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - противник отошел от пешеходного моста.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook, отметив, что для безопасности жителей группы разминирования проводят проверку дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности.

В течение сегодняшнего дня, 27 июня, осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано.

Отвод войск скриншот видео

"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности", - отметили в пресс-службе.

В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. В ООС объяснили, что процесс не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке.

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