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В Харькове устроили бунт против больных COVID-19: скорая с пациентом на ИВЛ еле прорвалась в больницу

Анна Молчанова
Анна Молчанова
Расследования
4,9 т.

  • В Харькове "чернобыльцы" устроили акцию протеста

  • Они не хотят, чтобы в "их диспансере" лечили пациентов с коронавирусной болезнью

  • В то же время областная инфекционная больница уже переполнена, а клинику заранее готовили к приему больных COVID-19

  • Полиции пришлось вмешаться, чтобы скорая помощь с первым пациентом смогла проехать на территорию лечебного учреждения

протест чернобыльцев Харьков

Протест в Харькове возле областной больницы "чернобыльцев"

Около 100 протестующих 22 июня перекрыли проезд на территорию Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения. Полиции пришлось вмешаться, чтобы пациента с COVID-19 смогли доставить в больницу.

Акция против открытия медучреждения для приема инфицированных коронавирусом началась утром. Митингующие заблокировали ворота. Они считают, что клинику необходимо использовать исключительно для нужд "чернобыльцев".

В Харькове протестуют "чернобыльцы" /

В Харькове протестуют "чернобыльцы" / Facebook Натальи Поповой

Один из аргументов участников протеста – неприспособленность учреждения для лечения пациентов с COVID-19. Этого не отрицает и директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.

"Они (диспансеры) не строились изначально как инфекционные, а там особые требования. Наша больница – не исключение. Безусловно, есть моменты", – отметила она в комментарии OBOZREVATEL.

Однако экстренная ситуация – совсем другое дело, считает Пирогова.

"Во время войны оперировали в блиндажах. Так что к экстренной ситуации приспосабливаются", – добавила директор диспансера.

Полиция помогает проехать скорой помощи

Полиция помогает проехать скорой помощи Facebook Натальи Поповой

Первой приняла на себя удар Харьковская областная инфекционная больница, которая сейчас переполнена. Количество заболевших COVID-19 неуклонно растет, поэтому было принято решение "запустить" больницы "второй линии" – таким образом в этот список попал диспансер, где преимущественно лечатся "чернобыльцы".

Волонтер Наталья Попова рассказала OBOZREVATEL, что еще весной, когда стало известно, что диспансер будет открыт для лечения пациентов с COVID-19, к его обеспечению подключились бизнесмены и благотворительные фонды.

"IT-специалисты выделили около 300 тыс. грн и провели кислородную линию. Различные фонды обеспечили респираторами, защитными костюмами и щитками. Это было еще в конце марта-начале апреля, так как планировали задействовать диспансер, когда в областной инфекционке будет заполнено 50% коек", – уточнила она.

Полиция оттесняет протестующих возле диспансера /

Полиция оттесняет протестующих возле диспансера / Facebook Натальи Поповой

По ее мнению, "чернобыльцы" считают диспансер радиационной защиты чуть ли не своей собственностью.

"Им уже предложили получение медпомощи, терапевтического лечения в любой больнице, где они пожелают. Однако их это не устраивает, ведь гораздо удобнее лечиться у своих врачей, в знакомых палатах и своей больнице. Но, знаете, обидно: когда они получали всю весну помощь – всех все устраивало, а как возникла необходимость лечить пациентов с COVID-19, так сразу протест", – добавила Наталья.

По ее словам, первого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких, пришлось поднимать по лестнице – приемное отделение было заблокировано.

Тяжелого пациента с трудом доставили в больницу /

Тяжелого пациента с трудом доставили в больницу / Скриншот из видео Анны Черненко

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, во время стычек пострадали двое оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции. По предварительной информации, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

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