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Прослушка у Холодницкого: стало известно, что наговорил глава САП

10.1тЧитать новость на украинском

Прослушку в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установили сотрудники НАБУ, но дело против него ведет Генпрокуратура.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет УП, отмечая, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

При этом отмечается, что ничего криминального зафиксировать не удалось. Но на дисциплинарное наказание Холодницкий наговорил.

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"Ну там криминала нет, но есть очень неприятные антисемитские высказывания", - рассказал источник в прокурорских кругах.

Напомним, 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Назар Холодницкий
Объекты
Антикоррупционное бюро УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура
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