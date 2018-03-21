Прослушка у Холодницкого: стало известно, что наговорил глава САП

Прослушку в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установили сотрудники НАБУ, но дело против него ведет Генпрокуратура.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет УП, отмечая, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

При этом отмечается, что ничего криминального зафиксировать не удалось. Но на дисциплинарное наказание Холодницкий наговорил.

"Ну там криминала нет, но есть очень неприятные антисемитские высказывания", - рассказал источник в прокурорских кругах.

Напомним, 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.