В оккупации Донбасса принимают участие несколько группировок кавказцев, русские неонацисты, регулярная российская армия и множество различных наемников.

Такое признание сделал российский пропагандист, который побывал на Донбассе в 2014 году, пишет Lenta.ru. Он также не отрицал, что террористы за свои военные преступления всегда требовали плату. Порой они вымогали не только деньги, но и женщин.

"Кавказцев на Донбассе было три типа. Первый – юго-осетины, обзавелись здесь "крышей" и занимались в основном всяким рэкетом, сами "крышевали" местный клуб "Синоптики", еще какие-то точки, рынки пытались прибрать. Осетины вели себя очень нехорошо, и их в итоге жестко прессанула "военная полиция", – рассказывает рупор оккупантов.

Кроме того, добавил он, на стороне России на Донбассе также воевали чеченцы, которых прислал соратник Владимира Путина Рамзан Кадыров. Они участвовали в боевых действиях и обучали других минно-взрывному делу.

"Вместе с тем надо понимать их психологию: когда они приезжают куда-то что-то делать, им надо за это что-то получить. Примерно такой подход у них: "Я кого надо убью, кого надо взорву, научу, но я должен с этого что-то поиметь, и не обязательно в деньгах. В чем найду: машину можно найти, девушку можно найти, я джигит, понимаешь, у меня должно быть много жен и еще больше наложниц, деньги должны быть, сбруя для коня красивая". Это психология человека, который живет набегами, они всегда жили набегами", – добавил пропагандист.

Третий тип кавказцев на Донбассе, по его словам, – это те, кто был связан с российскими силовыми структурами. Среди них есть много дагестанцев, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Чеченцы на Донбассе Lenta.ru

"Чеченцы и осетины жестко зарубались с "военной полицией" Стрелкова (экс-главарь "ДНР". – Ред.), но осетины почти всегда получали люлей и, в отличие от чеченцев, убегали. Помню был заруб за клуб "Синоптики". Осетины в клубе начали разборку с ополчением, кого-то постреляли, вызвали стрелковскую "военную полицию". Те приехали и вынесли осетинов, тоже с огнестрелом", – рассказывает о бесчинствах российских наемников источник.

Что касается кадровых российских военных, то они на Донбассе, по его словам, также пытались маскироваться под "добровольцев". Для этого они одевались в старую военную форму.

"Бойцов в современном камуфляже российской армии я не видел, большинство были одеты в старый камуфляж ВСР-98, еще на некоторых видел "горку", это двухцветные защитные костюмы наподобие маскхалатов, и "березку" – совсем старый советский камуфляж, который до сих пор еще кое-где в российской армии используется. В таком виде они и заходили в Изварино", – вспоминает пропагандист.

Также он признал, что после начала российского вторжения на Донбасс туда хлынули целые толпы маргиналов с территории страны-агрессора. Все они искали легкой наживы.

"Как война все-таки началась, в Донецк кто только не понаехал. Какие-то "ополченцы" дикие, много бандитов пошли в "ополчение", они и занимались рэкетом. "Ополченцы", побывавшие на линии фронта, начали творить такое, чего раньше никто не видел. Начался отжим машин внаглую, у человека красивая машина – "она нужна "ополчению", пошел отсюда", – рассказывает рупор Кремля.

Отдельно он остановился на личностях российских неонацистов, которые даже создали свое отдельное бандформирование для участия в оккупации Донбасса. Одной из таких одиозных фигур является небезызвестный живодер и фанат нацизма Алексей Мильчаков.

"На Донбасс подтянулись российские националисты. Например, НБПшники воевали в Луганске организованными формированиями. Были блуждающие ребята типа командира ДШРГ "Русич" Мильчакова – эти начинали в "ЛНР", но что-то у них не сложилось, и перешли к "ДНР". Я общался с Мильчаковым. Абсолютно хладнокровный человек, я бы даже сказал, циничный. Абсолютно никаких эмоций. Очень холодные глаза, по ним невозможно понять, что он думает. В "Русич" местных принципиально не брали, только россиян и только ярых националистов. Мильчаков говорил, что если человек не разделял ультраправых взглядов, но был готов воевать, он давал ему хорошую характеристику, чтобы его приняли в другие подразделения", – вспомнил пропагандист.

Неонацист Алексей Мильчаков Lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ разоблачила одну из ключевых фигур российской оккупации – представителя ГУ ГШ ВС РФ, который сыграл заметную роль в повышении боеспособности подконтрольных Российской Федерации незаконных вооруженных формирований – Бислана Елимханова.

Он принадлежит к тем немногочисленным чеченцам, которые с самого начала кровавых событий в этой республике находились исключительно на стороне федеральных войск и спецслужб Российской Федерации.

Информацию о том, что на Донбассе в первые дни войны в 2014 году принимали участие подразделения из Чечни подтвердил и генерал-майор ВСУ, легендарный киборг ДАП Олег Микац.

Напомним, в конце 2018 года возле Мариуполя Донецкой области замечено снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.

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