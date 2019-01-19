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Проклял беременную: стало известно о новых злодеяниях наместника Киево-Печерской лавры

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Проклятия настоятеля Киево-Печерской лавры, которые привели к смерти четырех человек – это не первый инцидент с участием митрополита Павла. Он занимался подобным и ранее, в том числе применяя силу.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказал религиовед Андрей Ковалев. Он заявил, что Павел часто науськивал на прессу свою частную вооруженную охрану, которую сам настоятель называет "казачеством".

"4-5 лет назад митрополит Павел по телефону проклинал журналистку, которая в то время была беременной. И он желал ей, чтобы она не родила. А она как раз занималась расследованиями, связанными с Киево-Печерской лаврой", – напомнил Ковалев.

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По его словам, все журналисты, которые за последние годы расследовали злоупотребления в Киево-Печерской лавре, попадали под проклятия и угрозы со стороны митрополита Павла.

"Я вообще сомневаюсь в том, что он является православным человеком. Потому как то, что он говорил про проклятие, после которого погибли люди – это больше похоже не на православную веру, а на магию", – добавил религиовед.

Митрополит Павел

Митрополит Павел

youtube-канал Українська Православна Церква

Он подчеркнул, что христианство в принципе не признает магию. И за такие действия в правильной православной церкви митрополит Павел, согласно канонам, должен был бы быть наказан.

"Во-первых, за то, что он угрожал смертью другим людям. А во-вторых, за то, что его заявления являются выражением магии. Сам Христос говорит христианам: не проклинайте, а благословляйте врагов своих. С точки зрения христианской, евангельской духовности митрополит Павел ведет себя неправильно", – подвел итог Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре.

Также полиция задержала мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге здания Киево-Печерской лавры.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Митрополит ПавлоАндрей Ковалев
Место
УкраинаКиев
Теги
Киево-Печерская лавраУПЦ МПУкраинакриминал
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлы у вас что-то человеческое осталось? Или у вас еще не закочен Петин Томос-Тур с привозными туристами из сёл? Ну не признали ваш Термос и фекалию, успокойтесь уже
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зажравшийся поп проклинает украинцев в святыне украинского православия! Это перебор! Почему мы боимся взять его за шиворот и выкинуть его из Лавры! Хамло должен получить что заслужил!
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