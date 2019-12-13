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13 декабря • обновлено в 23:42
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"Профессионалы за кадром": Аваков заявил о "сливах" в расследовании убийства Шеремета

3.8т
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Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета могли "сливать" информацию о ходе расследования.

Об этом в пятницу, 13 декабря, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, силовики заподозрили, что с самого начала расследования кто-то информировал подозреваемых, поэтому в течение трех с половиной лет оно проходило в режиме секретности.

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Аваков уверен, что "за кадром стоят профессионалы", которые очень мешали следствию. Он отметил, что следствие изучило материалы примерно 200 камер видеонаблюдения, однако из четырех записи обнаружить не удалось.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

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Темы
Убийство Павла Шеремета Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Арсен Аваков Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Аваков сейчас у Шустера против СБУ нормальненьо так наехал. Вот смеху то ! Рука Кремля, оказалось свидомым СБУ. бугага
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