Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета могли "сливать" информацию о ходе расследования.

Об этом в пятницу, 13 декабря, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, силовики заподозрили, что с самого начала расследования кто-то информировал подозреваемых, поэтому в течение трех с половиной лет оно проходило в режиме секретности.

Аваков уверен, что "за кадром стоят профессионалы", которые очень мешали следствию. Он отметил, что следствие изучило материалы примерно 200 камер видеонаблюдения, однако из четырех записи обнаружить не удалось.

Арсен Аваков скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

Кто заказчик – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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