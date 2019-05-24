"Продали же Зеленского": украинцев предупредили, чем грозит референдум по России

Идея референдума, озвученная командой президента Владимира Зеленского, опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

"Это вызывает огромное количество вопросов, потому что через референдум странет можно продать все, что угодно. Все зависит от того, как вы будете подавать то или иное решение", - заявил в интервью "Апострофу" журналист Павел Казарин.

"Представьте, что выходит, например, партия Владимира Зеленского. Они говорят о том, что мы выносим на референдум вопрос, который приведет к миру, к процветанию, к открытию российского рынка для украинских товаров, который приведет к прекращению кровопролития, к тому, что мы уменьшим военный бюджет. За это проголосуют украинские обыватели откуда-нибудь из небольшого районного центра или областного центра, или из любого другого города? Конечно же, проголосуют в такой подаче, потому что если им объяснить, что на самом деле это сценарий, при котором, например, украинские реформы сворачиваются, место украинских олигархов занимают российские олигархи, которые куда более зубастые, у нас увеличивается политическая коррупция, происходит белорусизация страны, а российские колонии никогда не живут богаче, чем метрополия, то, возможно, под таким соусом избиратель не будет на этом референдуме голосовать за этот сценарий мирного соглашения", - объяснил свою мысль он.

Путин и Зеленский Факты

Казарин считает, что таким образом политики пытаются снять с себя ответственность:

"Я повторюсь: все, что мы видим, это такая утрамбовка, вскапывание почвы под какой-то довольно, на мой взгляд, безответственный сценарий мирных переговоров с Россией, за который политики, которые его будут предлагать, не хотят брать ответственность".

Журналист подчеркнул, что Минские соглашения каждая из сторон военного конфликт трактует по-своему.

"Минские соглашения могут сработать как в пользу Украины, так и в пользу России. Россия настаивает на том, что сперва Украина должна объявить амнистию, то есть легализовать боевиков, провести выборы на оккупированной части Донбасса, то есть боевики избираются, соответственно, в органы власти, становятся мэрами городов, местных советов и так далее, и так далее, а потом этим же боевикам передается контроль над границей. Украина настаивает на другом сценарии реализации Минских соглашений: сперва Россия выводит свои вооруженные силы, заходят международные наблюдатели или украинская армия, только после этого - закон об амнистии, только после этого - выборы и, соответственно, передача контроля над границей уже передается украинской армии, а не легализованным захарченкам, плотницким, как бы их не называли. Казалось бы, и то, и другое является реализацией Минских соглашений, но в зависимости от очередности пунктов - и финальный итог этих Минских соглашений меняет свой знак с плюса на минус", - говорит он.

Казарин считает, что все зависит от того, согласится ли Киев с российским сценарием реализации Минских соглашений или будет настаивать на том, который выгоден стране.

"Поэтому в том-то и ужас, что, когда ваш не очень устойчивый корабль плывет в шторм, дырку в трюме можно пропилить в любом месте. Кто-то будет это делать сознательно, в силу профессиональной подлости и корысти, а кто-то будет это делать несознательно, в силу того, что он просто дурак", - резюмировал журналист, подчеркнув, что "украинцы будут поддерживать тот сценарий, который им наиболее выгодно продадут".

"Продали же Владимира Зеленского, человека, который не был нам известен иначе, как своими скетчами", - напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

В Оперативном командовании "Север" заявили, что проводят служебное расследование по данному факту.

Сам президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

На встрече с волонтерами и вдовами погибших бойцов он пообещал, что защитит Украину: "Ни пяди украинской земли не сдавать агрессору". Зеленский подчеркнул, что референдум следует воспринимать не в качестве законодательной инициативы, а как опрос населения.

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