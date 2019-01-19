''Привет ОБСЕ'': в сеть попали фото военной техники России на Донбассе

Блогер Фашик Донецкий опубликовал фото передвижения российской военной техники во временно оккупированном Донецке.

Ему удалось запечатлеть машину "Шиповник", предназначенную для радиомониторинга и блокировки каналов дистанционного управления летательных аппаратов (РЭБ). Соответствующим фото он поделился на своем Telegram-канале.

Российская военная техника на Донбассе Telegram-канал Фашика Донецкого

Комплекс "Шиповник" Telegram-канал Фашика Донецкого

"Первое фото — оккупированный Российской Федерацией Донецк, РЭБ из РФ. Второе фото — тактико-технические характеристики РЭБа. Передаю привет ОБСЕ, которое в упор не видит русню в Донецке", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ обнаружила новые доказательства финансирования Россией войны против Украины на территории Донбасса. Речь идет о тайнике в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем ВСУ) и села Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации "ЛНР").

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