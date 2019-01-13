Приснился кошмар: на Харьковщине отец выбросил 5-летнего сына с четвертого этажа

В Чугуеве Харьковской области 40-летний отец в состоянии алкогольного опьянения выбросил ночью своего пятилетнего сына с окна четвертого этажа.

О произошедшем сообщил в Fаcebоok первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, ребенок чудом выжил.

"Как говорят соседи и окружающие – нормальная семья. Но сегодня, 13 января, после двух часов ночи в Харьковской области местный житель, сорокалетний мужчина, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выбросил своего пятилетнего сына", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Нацполиции

Мальчик был доставлен с телесными повреждениями в реанимационное отделение больницы – у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, выбросив ребенка в окно", – объяснил отец страшный поступок. Выяснилось, что в тот вечер мужчина употреблял алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, 13 января он был задержан по подозрению в покушении на умышленное убийство. Своей вины отец не отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковской области 26-летний отчим забил до смерти 5-месячную девочку.

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