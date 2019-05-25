Приказывал лично, без суда: Стрелков рассказал о казнях в "ДНР"

Бывший главарь террористов "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков) выдавал приказы о смертной казни без следствия и суда.

"Поскольку [военный] трибунал был составлен из командиров, и когда начались активные боевые действия, их нельзя было вытаскивать из позиций, были, конечно, мои приказы о смертной казни", – сказал он в интервью телеканалу "ГлавТема Народ".

По словам экс-руководителя боевиков, таких приказов было несколько "за серьезные преступления".

Игорь Гиркин (Стрелков) Радио Свобода

"Я считаю, что они правильно были произведены", – подчеркнул Гиркин. При этом он добавил, что никакого "массового террора" в псевдореспублике не было.

"Было уничтожено нескольких украинских шпионов, диверсантов и пару преступников, которые совершили жесточайшие военные преступления, из состава ополченцев", – сказал террорист.

Напомним, в этом же интервью Гиркин признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главарь "ДНР" рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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