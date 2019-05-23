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Приезжал ночью: Коломойского уличили в тайных встречах с Тимошенко

1.6тЧитать материал на украинском

Кортеж украинского олигарха Игоря Коломойского после возвращения в Украину трижды был замечен возле жилища лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в поселке Козин Киевской области.

Об этом стало известно из расследования журналистов программы "Схемы". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом Тимошенко опровергла визиты олигарха, а сам Коломойский заявил, что он якобы посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы запутать журналистов.

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Тимошенко и Коломойский

Тимошенко и Коломойский

Как стало известно, в первый раз, когда кортеж Зеленского появился в Козине, машина сопровождения Тимошенко также стояла рядом, следовательно нардеп, вероятнее всего, была дома.

Второй и третий визиты кортежа Коломойского к Тимошенко происходили ночью. В ходе третьего визита одна из машин олигарха выехала непосредственно с территории котеджа лидера "Батьківщини", что и попало на видео.

Тимошенко в ответ на вопрос о визите олигарха заявила: "Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы разберитесь… Вы знаете, сколько там разных людей?"

По словам Коломойского, таким образом он отвлекал внимание журналистов, чтобы проводить другие встречи.

"В связи с открытой слежкой, которую устроили журналисты, я придумал схему дезориентации. Когда мне надо куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW с машиной сопровождения по разным адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу госпожи Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других машинах, которые вы не знаете, и еду по нужным мне встречам", – прокомментировал он.

Олигарх заявил, что их с Тимошенко охранники знакомы, и именно поэтому автомобиль беспрепятственно пускали на территорию имения нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали запись телефонного разговора, голоса в котором напоминают голоса Тимошенко и Коломойского.

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Персоны
Игорь КоломойскийЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Просто штырлицЪ какой-то. Вот только, чтобы пьяный воздух "зЭ-президенства" не сыграл с "плейшнеромойским" злую шутку....
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леня зе
леня зе
должок☝️
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