Предчувствовала смерть? Всплыли загадочные совпадения перед гибелью Поплавской

Погибшая в ДТП под Киевом актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская накануне трагедии поделилась в соцсети стихом о смерти.

Как отмечается в сюжете "Украинских сенсаций", пост в Facebook артистки появился за 12 дней до ее гибели.

Наводим строки "Памяти ушедших" советского автора-исполнителя песен Юрия Визбора, которые опубликовала Поплавская:

Лучшие ребята из ребят Раньше всех уходят - это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, Мертвые нам это не простят. Мы видали в жизни их не раз - И святых, и грешных, и усталых,- Будем же их помнить неустанно, Как они бы помнили про нас!

Марина Поплавская ICTV

Кроме того, журналисты указали на тот факт, что на последнем видео, в кадре которого промелькнула Поплавская, она была одета в черную одежду. В сюжете предположили, что актриса предчувствовала свою смерть.

Скрин видео

Еще одно совпадение - 20 октября (дата смертельной аварии с "Дизель Шоу) умерла первая учительница Поплавской - за два года до своей ученицы.

Имя погибшей Надежды Константиновной Поплавская использовала в комедийной роли учительницы.

Поплавская в школьные годы Скрин видео "Украинских сенсаций"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - лидер юмористического шоу Егор Крутоголов и одна из ведущих актрис Яна Глущенко.

В понедельник, 22 октября, Марину Поплавскую похоронили в ее родном городе - Житомире. За день до этого с артисткой также простились в Киеве.