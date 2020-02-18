"Позиции не сдали!" ВСУ раскрыли детали смертельного боя под Золотым

В штабе Объединенных сил раскрыли все детали нападения вооруженных формирований РФ в Луганской области, которое привело к гибели украинского воина и ранению еще 5 защитников.

За сутки террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ раскрыли детали смертельного боя под Золотым 24 канал

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по защитникам Березовой, применив крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Семнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

шесть раз вблизи населенного пункта Крымское – из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

четыре раза рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 152 мм – 45 снарядов, 122-мм артиллерии – 15 снарядов, минометов калибра 120 мм – 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 152 мм – 22 снаряда, 122-мм артиллерии – 28 снарядов, минометов калибра 120 мм – 45 мин, 82-мм минометов – 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов – 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Попасной – из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 16 снарядов и минометов калибра 82 мм – 18 мин;

в районе Луганского – из 82-мм минометов – 2 мины.

Ситуация на Донбассе

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

В штабе ОС отметили, что на все враждебные обстрелы украинские подразделения давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, у Золотого ВСУ понесли тяжелые потери.

В сети начали появляться видео боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе.

В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на экстренное заседание.

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