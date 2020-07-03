Во время пожара в колледже Одессы в декабре 2019 г. погибли 16 человек, среди них – Катя Пьяночкина.

Правоохранители завершили расследование дела о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате чего погибли 16 человек. В Приморский районный суд Одессы уже направлен обвинительный акт, однако родные погибших студентов считают, что точку в расследовании ставить рано.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Черный декабрь

Утром 4 декабря студенты колледжа из-за пожара в кабинете №9 на третьем этаже оказались в огненной ловушке. Подростки звонили родителям и говорили, что задыхаются. Некоторые, спасаясь от огня, прыгали с четвертого этажа и падали на крыши припаркованных машин – их сразу уносили в "скорые"...

Подростки во время пожара прыгали из окон колледжа (фото – "Думская")

Огонь быстро распространился на площадь более 4 тысяч квадратных метров. Некоторые подростки не смогли выбраться из здания – тела жертв доставали из-под завалов несколько дней.

Как потом выяснилось, в здании Одесского колледжа отсутствовала автоматическая система оповещения, датчики дыма и температуры. Вместо них была устаревшая система, а кнопка, при нажатии на которую включалась сирена, находилась на первом этаже возле помещения вахтера. Сам же пожар, по данным следствия, произошел из-за обогревателя.

Надежда на правосудие

Спустя почти 7 месяцев обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых был передан в суд.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, директор колледжа, завхоз, заведующий дневным отделением экономики и предпринимательства и бывший замдиректора по административно-хозяйственной работе подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Некоторые подозреваемые, в частности, уже не работавший на момент пожара в колледже Андрей Хаецкий, категорически отрицают свою причастность к трагедии (об этом мы расскажем в следующей публикации на OBOZREVATEL).

В то же время некоторые родные погибших убеждены, что список подозреваемых должен быть длиннее.

"Преподаватель просто оставила мою девочку и ушла"

Среди погибших во время страшного пожара 4 декабря и 16-летняя студентка Екатерина Пьяночкина.

Катя Пьяночкина погибла во время пожара в Одесском колледже 4 декабря 2019 года

Как рассказала OBOZREVATEL ее мама Татьяна Малинская, девочка в этот момент занималась историей.

"У Кати и еще одной студентки было дополнительное занятие по истории.

Оля потом рассказала, что моя дочка обратилась к преподавателю: "Виктория Викторовна, воняет чем-то паленым".

На что та ответила: "У нас включена дуйка, запах из-за этого", – сообщила Татьяна.

Мама утверждает, что преподаватель оставила двух девочек в аудитории, которая находилась непосредственно над очагом пожара на третьем этаже, а сама вышла.

"Она сказала: "Если я не вернусь – бежать". А в аудитории остались Оля и Катя – два человека, которых она не вывела. Потом преподавательница мне сказала: мол, ну Оля же выбежала. Да, выбежала, но моя Катя испугалась. Если бы взрослые были рядом, все могло быть по-другому", – считает Татьяна.

Женщина утверждает, что, помимо четырех сотрудников колледжа, в отношении которых в суд передан обвинительный акт, должна ответить и преподавательница, оставившая двух подростков в аудитории. По словам Татьяны Малинской. об этом она заявила и следователю.

"Я ездила в полицию, прокуратуру, просила, чтоб ее еще раз вызвали на допрос. Знаете, она мне после похорон ребенка написала: мол, извините, я вас узнала, но не хотела признаваться, что это я. Сказала, что видела, как я "истерически" кричала: "Где моя Катя?!" А что я должна была кричать? Спасибо, что Катя сгорела?", – добавила безутешная мать.

В тот страшный день Катя несколько раз звонила и папе – сказала, что уже не может никуда выйти, с окон коридора валит дым.

"Я там была буквально через 15 минут после того, как ребенок позвонил папе. Она раз позвонила, второй, сказала: "Папочка, мы бежим, здесь большой дым", а потом... Что там произошло? По словам детей, мой ребенок просто упал и по ней все пробежали...

Когда я приехала на Троицкую, то увидела, что преподаватели стоят на улице с личными вещами, с ноутбуками, в шубах...

Скажите, почему вы не вывели детей, а сами стояли?" – добавила Татьяна.

Мать, потерявшая ребенка, больше всего сейчас хочет справедливости.

"Сигнализация не работала, эвакуация с детьми не была проведена. То есть дети не понимали, что им делать в случае пожара. Все пожарные выходы были заварены. Вы понимаете, все выходы, через которые дети должны были выбегать, были с металлическими решетками и замок висел. Один только вход, а там узкие коридоры... Все должны быть наказаны – директор колледжа и другие. Им нельзя давать условный срок. Считаю, что они должны реально испытать тот ад, который прошли наши дети. Когда они кричали в окнах и падали, теряя сознание", – говорит Татьяна.

Пожар на Троицкой в Одессе

Четыре страшных пожара

Татьяна Малинская считает, что есть вопросы и к пожарным.

"Мой вопрос номер два – к пожарным. Они приехали к колледжу позже меня. Помню, как одни сказали: "Извините, у нас нет обмундирования, мы не можем внутрь здания зайти, вывести детей", – сообщила Татьяна.

Говорит, что были еще "странности".

"Почему, когда они поднялись в аудиторию, где были дети, нам – родителям – сказали, что там детей нет? Куда они делись, если у нас на глазах они падали, теряли сознание?", – задается вопросами мама Кати.

Есть претензии у потерявшей ребенка матери и к бывшему главе ГСЧС в Одесской области.

После произошедшей трагедии Виктор Федорчак "сбежал в декрет". Сообщалось, что в том черном декабре генерал взял отпуск по уходу за ребенком, однако это не спасло его от увольнения.

Виктору Федорчаку в январе 2020 г. объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Во время "каденции" Федорчака в Одессе произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвам: в детском лагере "Виктория", в областной психиатрической больнице, в отеле "Токио Стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В январе 2020 г. экс-руководителю областного управления ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Татьяна Малинская говорит, что уже давала показания в Госбюро расследований.

"По Федорчаку нас вызывали в ГБР. Под его руководством нормального не было ничего. И обмундирование пожарных, и... Видели бы вы ту струйку воды, которая лилась. Не дай бог никакой матери испытать, когда дети кричат из окон: "Помогите, спасите нас!", а пожарные не могут нормально шланги развести. И с лестницами был вопрос, помогал "Зеленстрой", – рассказала Татьяна.

Со дня трагедии прошло почти 7 месяцев и Татьяна Малинская говорит, что боль не утихла.

"Моя младшая дочка, семилетняя Света, очень тяжело перенесла гибель старшей сестры.

Ребенок почти каждый день спрашивает, почему Катю не спасли, не вывели из здания.

А у меня нет ответов. Как с этим жить?" – поделилась мать.

(Продолжение следует...)