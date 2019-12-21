Пожар в Одесском колледже: стало известно о громком увольнении

В Одессе после трагического пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который унес жизни 16 человек, уволили в запас скандального начальника областного управления ГСЧС генерал-майора Виктора Федорчака.

Также, согласно приказу главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, освобожден от занимаемой должности его заместитель Михаил Вовк. Об этом сообщают "Факты".

Отмечается, что другим приказом, с 20 декабря на должность начальника облуправления назначен полковник Вадим Шулюк, который ранее был первым заместителем Федорчака.

Начальника обласного управления ГСНС уволили после пожара в колледже Одессы

Помимо этого, во время сессии областного совета 20 декабря вскрылись новые подробности о трагедии. Как заявил глава областного управления Нацполиции Олег Бех, во время учебного процесса в колледже использовались обогреватели, из-за чего возникает вопрос о качестве центрального отопления в учреждении.

Также было найдено ряд других нарушений: помимо отсутствия соответствующей противопожарной системы и автоматического оповещения об опасности, в электрощитовой обнаружили "перемычку", позволяющую значительно увеличить нагрузку на электросеть. Там стояло оборудование на 16 ампер, при этом указанная "перемычка" позволяла повысить нагрузку до 32-х.

"Сейчас следствие устанавливает личность человека, изменившего схему работы электрооборудования", – добавил Олег Бех.

Виктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Он отметил, что в день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов, но фактически присутствовали 172 человека, а также 35 сотрудников.

Возгорание, как известно, произошло на третьем этаже в кабинете заведующей отделением экономики и предпринимательства, которая отсутствовала в тот момент в кабинете. Потом, подчеркнул Бех, огонь распространился на верхние этажи, а с них эвакуация была почти невозможна – "шансы спастись были практически равны нулю".

Также выяснилось, что при допросах руководство учебного заведения и преподаватели в один голос заявляли, мол, в сентябре и ноябре 2019-го в учреждении проводился инструктаж по противопожарной технике безопасности. Однако никто из студентов не мог вспомнить о проведении подобных занятий.

В день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов slovoidilo.ua

Глава областного управления Нацполиции добавил: во время расследования было установлено, что на некоторых этажах провели реконструкцию, которая, вероятно, и затруднила выход людей на улицу. Сейчас следствие проверяет законность этих работ.

Как отметил начальник главка, быстрому распространению огня поспособствовала и "вагонка". По его словам, в 2014 году после проверки администрацию учебного заведения призвали убрать опасный стройматериал, но та этого не сделала.

"Идентифицированы восемь тел. Сейчас в ходе следственных действий определяют принадлежность еще шести, которые находятся на экспертизе", – сказал Бех.

Также добавил, что в рамках следствия назначены 64 экспертизы, в том числе 25 судебно-медицинских по травмам, которые получили потерпевшие, и 16 – связанных с исследованием тел погибших.

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