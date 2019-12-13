Пытались скрыть и уничтожить улики: СБУ нагрянула с обысками к спасателям ГСЧС из-за смертельного пожара в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за пожара в Одесском колледже.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным силовиков, сотрудники СБУ проверяют должностных лиц из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и злоупотребления служебным положением, что привело к гибели 16 человек.
slovoidilo.ua
По версии следствия, главы ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния. Также они пытались уничтожить разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.
Для документирования действий представителей ведомства проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, отмечают в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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