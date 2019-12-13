Пытались скрыть и уничтожить улики: СБУ нагрянула с обысками к спасателям ГСЧС из-за смертельного пожара в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным силовиков, сотрудники СБУ проверяют должностных лиц из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и злоупотребления служебным положением, что привело к гибели 16 человек.

slovoidilo.ua

По версии следствия, главы ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния. Также они пытались уничтожить разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Для документирования действий представителей ведомства проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, отмечают в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!