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13 декабря • обновлено в 23:42
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Пытались скрыть и уничтожить улики: СБУ нагрянула с обысками к спасателям ГСЧС из-за смертельного пожара в Одессе

1.1т
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в служебных помещениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным силовиков, сотрудники СБУ проверяют должностных лиц из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и злоупотребления служебным положением, что привело к гибели 16 человек.

Пытались скрыть и уничтожить улики: СБУ нагрянула с обысками к спасателям ГСЧС из-за смертельного пожара в Одессе

slovoidilo.ua

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По версии следствия, главы ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния. Также они пытались уничтожить разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Для документирования действий представителей ведомства проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, отмечают в СБУ.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
Служба безопасности Украины
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