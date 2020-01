Заметают следы? Появилось новое фото зачистки места крушения самолета МАУ в Иране

Иранцы уже успели полностью зачистить поле, на котором разбился украинский лайнер МАУ, что является крайне подозрительным при катастрофе такого масштаба.

Соответствующее фото обнародовала в Twitter журналистка CBS Элизабет Палмер, отметив, что обломки воздушного судна были убраны с места происшествия еще к вечеру 9 января.

"Команда CBS посетила место катастрофы МАУ к западу от Тегерана. Девять утра по местному времени. Практически все части самолета были убраны вчера, говорят местные жители. Мусорщики сейчас ковыряют чистое поле. Нет безопасности. Нет оцепления. Никаких признаков каких-либо следователей", – возмутилась она.

Аналогичную информацию обнародовало и CNN. Ресурс пишет, что все крупные обломки самолета были сразу же убраны с места крушения 8 января, что, по мнению экспертов, является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования.

По словам очевидцев, иранская полиция и Корпус стражей Исламской революции разгоняли людей, которые бродили по территории. Мародеры также собирали вещи с земли.

При этом уже 9 января поблизости места трагедии не было ни полицейских, ни офицеров безопасности. Свидетели утверждают, что на территории поля царит "анархия".

По словам корреспондента Ричарда Квеста, весьма необычно, что место катастрофы очищается так быстро и без присутствия других аккредитованных представителей. Ведь как правило, судебно-медицинские эксперты из основных следственных органов следят за обломками в случае подобных катастроф, чтобы сохранить их в естественном состоянии, прежде чем убирать в безопасное место для исследования.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq