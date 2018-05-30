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Появились фото с места, где прятался убийца Бабченко

10.6тЧитать новость на украинском

Журналисты опубликовали фото подъезда, где убийца, по словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, поджидал журналиста Аркадия Бабченко.

Преступник прятался на шестом этаже дома на Никольско-Слободской улице, 6/2 и выстрелом в спину убил Бабченко.

Убийца ждал журналиста прямо на лестничной клетке. Бабченко скончался в машине "скорой помощи".

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Как сообщал OBOZREVATEL, полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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