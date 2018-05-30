Появились фото с места, где прятался убийца Бабченко

Журналисты опубликовали фото подъезда, где убийца, по словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, поджидал журналиста Аркадия Бабченко.
Преступник прятался на шестом этаже дома на Никольско-Слободской улице, 6/2 и выстрелом в спину убил Бабченко.
Убийца ждал журналиста прямо на лестничной клетке. Бабченко скончался в машине "скорой помощи".
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Как сообщал OBOZREVATEL, полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста.
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