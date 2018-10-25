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''Потратила на гульки и наркотики'': террористка ''ДНР'' рассекретила детали убийства полковника СБУ

12.2тЧитать материал на украинском

Террористка "ДНР" Юлия Просолова рассказала, что потратила 15 тысяч долларов, которые получила за убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша в Мариуполе, на наркотики.

Женщину-диверсанта приговорили к 12 годам заключения за то, что она установила радиоуправляемую магнитную мину под авто СБУшника.

"Я деньги потратила на наркотики… Ну, на гульки, на наркотики", - отметила она в интервью ТСН, которое было взято во время ее содержания в СИЗО.

''Потратила на гульки и наркотики'': террористка ''ДНР'' рассекретила детали убийства полковника СБУ

Юлия Просолова

По словам Просоловой, в Донецке она могла тысячу долларов за вечер потратить.

Террористка также заявила, что плохо себя чувствовала после преступления и много пила.

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"Вы еще спрашиваете, как я себя чувствовала, что убила человека. А плохо я себя чувствовала! Я после этого трезвой не была ни одного дня. А вот так. Можно было сдохнуть от цирроза печени, наверное. Больше я ночью заснуть не могла. Мне снилось это все", - вспомнила она.

''Потратила на гульки и наркотики'': террористка ''ДНР'' рассекретила детали убийства полковника СБУ

Просолова отметила, что взрывное устройство ей передали двое мужчин, а "Максим" руководил действиями "исполнительницы" по телефону из Донецка.

"Они вообще со мной не разговаривали. Мне указали пойти и сказать, я что пришла за посылкой "от тети Сони". Все. Открыли заднюю дверь, там больше ничего не было, стоял на сиденье пакет, и сказали в этом же пакете все отнести", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" сочинили пугающий фейк о том, что в СИЗО Просолова подвергалась зверским пыткам и насилию.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Хараберюш
Место
Украина
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Истинная ДНРовка.Ничего,на зоне подлечится и от наркоты,и от алкоголя.Спать будет крепко,без дурных мыслей...Все 12 лет.
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