''Потратила на гульки и наркотики'': террористка ''ДНР'' рассекретила детали убийства полковника СБУ

Террористка "ДНР" Юлия Просолова рассказала, что потратила 15 тысяч долларов, которые получила за убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша в Мариуполе, на наркотики.

Женщину-диверсанта приговорили к 12 годам заключения за то, что она установила радиоуправляемую магнитную мину под авто СБУшника.

"Я деньги потратила на наркотики… Ну, на гульки, на наркотики", - отметила она в интервью ТСН, которое было взято во время ее содержания в СИЗО.

Юлия Просолова

По словам Просоловой, в Донецке она могла тысячу долларов за вечер потратить.

Террористка также заявила, что плохо себя чувствовала после преступления и много пила.

"Вы еще спрашиваете, как я себя чувствовала, что убила человека. А плохо я себя чувствовала! Я после этого трезвой не была ни одного дня. А вот так. Можно было сдохнуть от цирроза печени, наверное. Больше я ночью заснуть не могла. Мне снилось это все", - вспомнила она.

Просолова отметила, что взрывное устройство ей передали двое мужчин, а "Максим" руководил действиями "исполнительницы" по телефону из Донецка.

"Они вообще со мной не разговаривали. Мне указали пойти и сказать, я что пришла за посылкой "от тети Сони". Все. Открыли заднюю дверь, там больше ничего не было, стоял на сиденье пакет, и сказали в этом же пакете все отнести", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" сочинили пугающий фейк о том, что в СИЗО Просолова подвергалась зверским пыткам и насилию.