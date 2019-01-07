Потеряли ориентиры: в горах на Закарпатье произошла смертельная трагедия

В Рождественскую ночь в горах на Закарпатье заблудились пятеро туристов, из которых один погиб, еще один пропал без вести.

По данным пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 6 января им поступило два сообщения о пропаже людей.

"Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу было направлено отделение горных поисковиков с. Нижние Ворота Воловецкого района", – сказано в сообщении.

Спасатели посоветовали мужчинам двигаться в сторону с. Березники Свалявского района, однако те решили подниматься крутыми склонами в сторону вершины горы.

ГосЧС

Уточняется, что сразу после полуночи спасатели нашли двух туристов, которые сообщили, что их товарищ не смог двигаться дальше и остался ждать помощи в горах. Туристов доставили к месту временного проживания.

"Около трех часов утра профессионалы ГосЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили. В 11:50 одна из поисково-спасательных групп нашла тело третьего туриста. Спасатели транспортировали погибшего до станции кресельной дороги и передали работникам полиции", – уточнили в ведомстве.

ГосЧС

В тот же день в 20:20 в Службу спасения поступил еще один звонок о пропаже двух лыжников в районе горы Гимба. С одним из туристов была установлена связь после обеда. Его нашли в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Савеловского района.

"Заблудившимся оказался житель Киева 1984 года рождения. Сейчас продолжаются поиски его товарища, ведь, как выяснилось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны. К поискам привлечены 27 человек и 7 единиц техники", – уточнили в ведомстве.

ГосЧС

ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб мужчина из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

В сентябре двое туристов в Закарпатской области возле горы Близница сорвались в ущелье и погибли.