"Потеряет все": Зеленского предостерегли от фатальной ошибки на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский допустит фатальную ошибку, если согласится на переговоры с главарями "Л/ДНР".

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

По его словам, если Зеленскому удастся правильно сделать первые шаги к прекращению обстрелов на Донбассе, для чего, вероятно, придется идти на прямые переговоры с Россией - то общество к этому готово.

Он считает, что Зеленский вряд ли решится идти на прямые переговоры с "Л/ДНР", "ибо в этом нет практического смысла".

"Если переговоры с сепаратистами приведут к конкретным результатам - хотя бы устойчивому перемирию, общество согласится с такими действиями Зеленского. Но если он пойдет на переговоры с главарями сепаратистов, и ему не удастся ничего изменить, то он потеряет, потому что получит критику со всех сторон", - сказал Капитоненко.

Зеленский на Донбассе Администрация президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс и Крым.

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