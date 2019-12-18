Новые факты о здоровье пострадавшего под Радой подполковника: жена рассказала о состоянии офицера

Подполковнику Нацгвардии Юрию Кулинку, который пострадал в стычках под Верховной Радой во вторник, 17 декабря, не будут делать трепанацию черепа.

Как сообщила OBOZREVATEL его супруга Елена Кулинка, состояние здоровья подполковника нормальное: "Мой муж чувствует себя хорошо".

Пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб также сообщил, что операцию пострадавшему Кулинке делать не будут. "Пока необходимость трепанации черепа не подтвердилась", – сказал он OBOZREVATEL.

Столкновения под Радой Столкновения под Радой

Судя по декларации подполковника, он арендует в Киеве небольшую квартиру. А его супруга проживает в Черкассах. Там она работает в городском совете бухгалтером в департаменте ЖКХ. У Юрия Кулинки также есть земельный участок в 1200 кв м в Черкасской области.

Столкновения под Радой Столкновения под Радой

Семья живет на зарплату – в прошлом году подполковник получал в среднем по 18700 грн в месяц, его жена – по 20800 грн. В семье есть старенький Mercedes-Benz Vito который они приобрели в 2012 году.

Столкновения под Радой Столкновения под Радой

Ранее Юрий Кулинка служил в Черкассах. Будучи еще в должности майора и заместителя командира части по общественной безопасности он учил нацгвардейцев охранять инкассаторские машины банков.

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