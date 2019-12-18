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18 декабря • обновлено в 14:18
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Новые факты о здоровье пострадавшего под Радой подполковника: жена рассказала о состоянии офицера

1.8т
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Подполковнику Нацгвардии Юрию Кулинку, который пострадал в стычках под Верховной Радой во вторник, 17 декабря, не будут делать трепанацию черепа.

Как сообщила OBOZREVATEL его супруга Елена Кулинка, состояние здоровья подполковника нормальное: "Мой муж чувствует себя хорошо".

Пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб также сообщил, что операцию пострадавшему Кулинке делать не будут. "Пока необходимость трепанации черепа не подтвердилась", – сказал он OBOZREVATEL.

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Судя по декларации подполковника, он арендует в Киеве небольшую квартиру. А его супруга проживает в Черкассах. Там она работает в городском совете бухгалтером в департаменте ЖКХ. У Юрия Кулинки также есть земельный участок в 1200 кв м в Черкасской области.

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Семья живет на зарплату – в прошлом году подполковник получал в среднем по 18700 грн в месяц, его жена – по 20800 грн. В семье есть старенький Mercedes-Benz Vito который они приобрели в 2012 году.

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Ранее Юрий Кулинка служил в Черкассах. Будучи еще в должности майора и заместителя командира части по общественной безопасности он учил нацгвардейцев охранять инкассаторские машины банков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Всего под парламентом пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих, одному из которых попали брусчаткой в глаз. Об этом сообщила полиция.

  • В районе митингов на улице Институтской умер человек. Он скончался еще до начала столкновений. Полиция сообщила, что причина смерти - сердечный приступ. Им оказался трижды судимый Павел Боков.

  • Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вступил в перепалку с журналистом Андреем Павловским, назвал его дегенератом и постучал ему по лбу.

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на стычки под парламентом из-за открытия рынка земли. И сказал, что там звучат политические лозунги.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
митинг Верховная Рада Украины протест Национальная гвардия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе....___
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще одни онижедети?
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